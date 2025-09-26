Butiksmedarbetare Frukt Och Grönt - Maxi Ica Stormarknad Gunnesbo Lund
2025-09-26
Har du erfarenhet av att arbeta med frukt och grönt i butik och vill ta ett större ansvar? Nu söker vi en engagerad medarbetare till vår Frukt & Grönt-avdelning på ICA Maxi Gunnesbo i Lund, en roll där du blir en viktig backup till vår säljledare.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Vi är en modern och hållbar stormarknad belägen i det växande handelsområdet Mobilia i Lund, granne med Nova. Med goda kommunikationer och ett expansivt bostadsområde runt hörnet är vi en viktig del av Lunds detaljhandel. Vår vision är att bli Öresundsregionens främsta stormarknad, med färskvaror, service och e-handel i världsklass.
Om rollen
I denna roll arbetar du främst med att säkerställa att vår Frukt & Grönt-avdelning håller hög kvalitet och är välfylld, fräsch och inspirerande för våra kunder. Du kommer att:
Stötta och samarbeta med säljledaren i det dagliga arbetet
Hjälpa till med beställningar och uppföljning av sortiment
Säkerställa att avdelningen är väl frontad och håller rätt kvalité
Arbeta med varuplock, exponering och svinnhantering
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla avdelningen
Arbetet innebär även att du vid behov stöttar upp i övriga butiken, vilket kräver flexibilitet och god servicekänsla.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Vi erbjuder:
En arbetsplats där välmående, gemenskap och personlig utveckling står i fokus
Friskvårdsbidrag och personalrabatter
Ett engagerat team som stöttar varandra i vardagen
Möjlighet att växa och ta mer ansvar inom butiken
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med frukt och grönt i butik
Har tidigare arbetat med beställningar och försäljning inom området
Är ansvarstagande, strukturerad och har ett öga för kvalitet
Trivs med att ta egna initiativ och samarbeta med andra
Har god känsla för service och gillar att arbeta i ett högt tempo
Praktisk information
Tjänsten är på cirka 35 timmar i veckan med start enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Gunnesbo AB
(org.nr 556899-4106) Arbetsplats
ICA Maxi Gunnesbo Jobbnummer
9528729