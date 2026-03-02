Butiksmedarbetare Frukt & Grönt - Hemköp, Stockholm City
Rl Future Management AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-03-02
Tillsammans med en av Sveriges mest spännande butiker, Hemköp Stockholm City söker vi nu en Butiksmedarbetare Frukt & Grönt. För att trivas i rollen uppskattar du att få ta ett stort ansvar, och att få driva avdelningen tillsammans med dina kollegor.
Hemköp Stockholm City erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar - kärleken till mat genomsyrar allt vi gör. Hemköp erbjuder en jämställd arbetsmiljö och hos oss får du en bra balans mellan jobb, fritid och familj. Hemköp Stockholm City är en butik med en stark teamkänsla och hit söker vi nu en medarbetare som vill vara en del av en framgångsrik verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Butiksmedarbetare Frukt & Grönt får du ta stort eget ansvar för avdelningen och för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker. Du beställer varor och ser till att våra hyllor på frukt och grönt är välfyllda med ett noga utvalt sortiment, och att det är rent och snyggt i vår butik, och då specifikt på Frukt & Grönt. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet.
I rollen som Butiksmedarbetare Frukt & Grönt har du möjlighet att påverka och vara med att forma butikens framtida utveckling. Den här rollen ger dig ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete. Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Arbetstiderna är schemalagda under dagtid, kvällstid och helger. Lön enligt överenskommelse.
Det här förväntar vi oss
Att du har stor kunskap och intresse för mat, älskar frukt och grönt och tycker om att jobba med kunder samt försäljning är en förutsättning för rollen. Du ska ha god erfarenhet av liknande arbete. Och likväl som du är bra på att följa anvisningar och direktiv, tar du gärna egna initiativ och bidrar med inspiration, kreativitet och kunskap inom avdelningen.
I kombination med detta vill vi att du har en lösningsorienterad och positiv inställning. Du har en stor ansvarskänsla och gör det lilla extra som krävs för att lyfta butiken och avdelningen ytterligare. För att trivas hos oss ska du även ha lätt för att jobba i team, vara noggrann och kvalitetsmedveten. Dessutom ska du gilla när tempot är högt och ha öga för såväl detaljer som helheten.
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.
På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör.
Kompetensutveckling och karriär
För att du ska få en inspirerande start hos oss erbjuder vi ett introduktionsprogram där du får lära dig allt från kundbemötande till hur du kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi arbetar medvetet och långsiktigt tillsammans med dig för att du ska utveckla din kompetens.
För Hemköp är mångfald en affärsmöjlighet. Medarbetarnas breda kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och genererar bättre beslut. Hemköp uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla sina tjänster. Via Axfoodakademien, koncernens utbildningsenhet, erbjuds ett antal utbildningar som ger medarbetaren förutsättningar att utvecklas i sin roll och inom koncernen. Hemköp erbjuder en arbetsplats med tydliga gemensamma värderingar där alla strävar åt samma mål.
Information om bolaget
Hemköp är ett framgångsrikt företag inom dagligvarubranschen med missionen att skapa matglädje för våra kunder. Företaget är en del av Axfood-koncernen som är börsnoterat med Axel Johnson AB
som huvudägare. Grundläggande för Axfood är tron på växtkraft för både människor och företag. Vi på Hemköp har stort förtroende för våra medarbetare och chefer samtidigt som vi förväntar oss ett
stort ansvarstagande. Våra medarbetare har kunskapen, kompetensen och idéerna som utvecklar och förbättrar våra verksamheter.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood.
Observera att vi inte under denna process kommer be dig logga in med ditt Bank-id, uppge något lösenord eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Future Management; Rolf Lindgren, 070-513 66 94.
Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt.
För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida www.futuremanagement.se.
Vi hanterar inga ansökningar via post eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hemköp är butikskedjan för matälskare där god och hållbar mat står i fokus. Vi har närmare 200 butiker i Sverige, i Hemköps organisation ingår även Tempo med cirka 150 butiker. Med fokus på färskvaror och kundmöten som guidar och inspirerar ska kundens förväntningar överträffas, både i butik och digitalt. Hemköp ingår i Axfoodkoncernen. Ersättning
