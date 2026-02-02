Butiksmedarbetare Foodtruck
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Som medarbetare i vårt café/foodtruck får du sköta en mängd olika uppgifter. En vanlig arbetsdag består av att bereda mat så som räkmackor, baguetter och frallor. Vidare kommer du hantera bakeoff-ugn och hjälpa till med de dagliga köksrutinerna inklusive förberedelser, städning och lagerhantering. Du kommer att arbeta i kassan och servera mat till våra gäster, givetvis ger du dem bästa tänkbara service!
Utöver de uppgifter som är specifika för tjänsten kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor i den dagliga driften av varuhuset.
Vi erbjuder ett utmanande arbete i ett expanderande företag med stora utvecklingsmöjligheter!
Om dig
Du som söker har en genuin känsla för service och har alltid kunden i fokus. Du är initiativtagande, flexibel, trivs i ett högt arbetstempo och lägger i en extra växel när det behövs. Du ser det som en självklarhet att hålla ordning runt omkring dig och att hjälpa dina kollegor där det behövs.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från detaljhandeln eller dagligvaruhandeln och det är meriterande om du har erfarenhet från caféarbete.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
