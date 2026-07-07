Butiksmedarbetare foodora market - Västerort
Foodora AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
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Vill du ha ett fartfyllt extrajobb? Bli Picker på foodora market!
Trivs du när det händer mycket och gillar att arbeta fysiskt? Vi letar nu efter en driven och effektiv Picker till vårt team på foodora market. Här får du en nyckelroll i hjärtat av vår verksamhet, där ditt tempo och din noggrannhet direkt påverkar kundens upplevelse.
Detta är den perfekta tjänsten för dig som kan arbeta dagtid på vardagar och cirka 5-10 timmar per vecka.
Vad innebär rollen?
Som Picker ansvarar du för att hela flödet från beställning till paketering fungerar sömlöst. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Orderplock: Plocka och paketera kundbeställningar snabbt och med hög precision.
Varumottagning: Kontrollera att inkommande varor stämmer och håller rätt kvalitet.
Exponering: Ansvara för att hyllor är påfyllda och att varor är tydligt märkta.
Logistik & ordning: Hålla arbetsplatsen strukturerad för att maximera effektiviteten för hela teamet.
Samarbete: Vara behjälplig där det behövs och stötta dina kollegor i den dagliga driften.
Vem är du?
Vi söker dig som har en naturlig drivkraft och gillar att vara i rörelse. För att trivas i rollen tror vi att du är:
Energisk: Du trivs med ett högt tempo och tar egna initiativ när du ser att något behöver göras.
Flexibel: Du har lätt för att ställa om och uppskattar en varierad arbetsdag.
Strukturerad: Du har ordning på detaljerna, även när det är mycket att göra.
En lagspelare: Du är prestigelös och ser det som en självklarhet att hjälpa teamet nå gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska (tal och skrift).
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från lager, butik eller liknande serviceyrken.
Är du redo för en ny utmaning? Skicka in din ansökan redan idag!
Hur ser processen ut?
Vi arbetar med ett löpande urval, vilket innebär att annonsen kan tas stängas ner så snart vi gått vidare till intervjufasen. Vänta därför inte med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess består av:
Intervju: Ett samtal där vi får lära känna dig och du får veta mer om oss.
Referenstagning: Vi kontaktar dina tidigare referenser.
Bakgrundskontroll: Det sista steget innan vi skriver avtal.
Dina förmåner hos oss
Vi vill att du ska trivas och må bra på jobbet. Som anställd hos oss får du bland annat:
Friskvårdsbidrag: För att peppa till en aktiv fritid.
Personalrabatt: Förmånliga priser när du handlar på foodora market.
Trygghet: Tjänstepension och försäkringar.
Benify: Tillgång till en förmånsportal fylld med deals och rabatter.
Vilka är vi?
foodora market är nästa generations livsmedelsbutik. Vi har skippat den traditionella butikslokalen och satsar istället allt på snabbhet och smidighet genom våra egna lager, även kallade dark stores. Härifrån plockar och levererar vi allt från färskvaror till vardagsartiklar direkt till kundens dörr på bara 15-30 minuter.
Vi är ledande inom Q-handel (Quick Commerce) och drivs av teknik, puls och ett starkt teamfokus. Hos oss kliver du in i en miljö där vi ständigt utvecklas och där din insats gör skillnad för tusentals kunder varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030641-2090180". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Foodora AB
(org.nr 559007-5643), https://foodora.teamtailor.com
Fleminggatan 20 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
foodora Jobbnummer
9995549