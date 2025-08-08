Butiksmedarbetare foodora market - Stockholm
Foodora AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foodora AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Trött på att folk skriker "Kan du bara sitta still en minut!?". Bra, för vi letar efter ett riktigt energiknippe som vill joina vårt fantastiska team på foodora market. Om du trivs i en miljö med högt tempo, och vill vara i närheten av din kärlek hela dagarna (mat) - då är kanske just du vår nya Picker. Hungrig på att veta mer? Fortsätt läsa i så fall!
Tjänsten är på deltid där du förväntas arbeta cirka 0-8 timmar per vecka.
VAD DU KOMMER (MEN INTE BARA) GÖRA
Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer vara att se till att hela flödet med plock och paketering av beställningar från kunder fungerar som det ska, även att de plockas korrekt inom uppsatt tid.
Säkerställa och kontrollera att rätt varor inkommit till vår butik, samt att varorna håller förväntad kvalitet.
Du kommer ansvara för att varorna markeras och märks på hyllorna på ett tydligt och överskådligt sätt.
Psst... Du behöver hålla ordning och reda arbetsplatsen för att du och dina kollegor ska kunna göra ovan.
Andra uppgifter kan förekomma, till exempel hjälpa dina kollegor på andra avdelningar.
VEM DU ÄR
Energisk - Du är en person som bara inte kan sitta still och gillar att ha många järn i elden.
Flexibel - Du tycker att det är tråkigt att göra samma sak om och om igen och föredrar att ingen dag är den andra lik.
Strukturerad - Om organiserad är ditt mellannamn så kanske just du är den vi letar efter.
Prestigelös - Du är en sann lagspelare och är inte rädd för att kavla upp ärmarna och hjälpa till när det behövs. Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
Det är meriterande om du har någon tidigare erfarenhet av ett liknande arbete inom varu- och lagerhantering.
Du kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Vår urvalsprocess är löpande och annonsen kan plockas ner innan rekryteringsprocessen är klar, om vi har gått vidare till screening- eller intervjufasen.
Vår rekryteringsprocess kommer innehålla följande:
Intervju - Låt oss lära känna varandra lite bättre!
Referenskontroll - Nästan där!
Bakgrundskontroll - Sista steget innan vi blir kollegor.
FÖRMÅNER
Friskvårdsbidrag
Personalrabatt på foodora market (woho!)
Tjänstepension och försäkringar
Benify deals
VILKA VI ÄR Vi är foodorians, ett drivet och glatt gäng av matälskare som är hungriga på att skapa framtidens LMD* tjänst! Våra kärnvärden hjälper oss nå dit vi vill: We win together as one team, We are fueled by diversity, We move at supersonic speed, We own it och We dare to always go further. Vi är människor från olika bakgrunder med olika erfarenheter, åsikter och idéer. Detta är en självklarhet för oss, då vi helt och fullt tror att mångfald är grunden till vår kultur och framgång.
Framgång är kul, men låt oss vara på det klara: det kan inte hända på bekostnad av hållbarhet. Sedan januari 2020 är vi koldioxidneutrala och vi hoppas kunna leda vägen för hållbarhet inom vår bransch. Allt från att ta fram fler elfordon till våra leveranser till att lyfta fler miljömässiga alternativ på vår vår plattform. Kolla gärna in vår Instagram lifeatfoodora_se för att se vad som händer hos oss just nu.
• LMD = Last Mile Delivery. Den här, och många andra nördiga förkortningar, får du lära dig när du börjar hos oss. ;) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Foodora AB
(org.nr 559007-5643) Arbetsplats
foodora Kontakt
Kanwal Ahmed kanwal.ahmed@foodora.se Jobbnummer
9451281