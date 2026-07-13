Butiksmedarbetare Färg/Deko 20h/vecka
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Botkyrka Visa alla butikssäljarjobb i Botkyrka
2026-07-13
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår färg och dekorationsavdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Aktiv försäljning av produktsortimentet inom dekoration och färg
Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet.
Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
Analysera avdelningens varupresentation.
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
Relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom området dekoration, färg och inramning
Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
God fysik då vissa avdelningar kräver tyngre lyft.
Meriterande om du har truckkort (A1-A4 & B1-B4).
Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till vinstandel Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid 20 tim/v, Schemalagd arbetstid dag, kväll samt varannan helg.
Lön: Enligt kollektivavtal.
Tillträde: 2026-08-01 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154442-44311086". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
145 53 BOTKYRKA Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
10001827