Butiksmedarbetare (extrajobb), Willys Hemma Ed Storgatan
2026-03-03
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Tjänsten avser: Timanställning vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art. Du behöver ha goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Hemma Ed Storgatan, som kan arbeta extra vid behov. Det perfekta jobbet för dig som pluggar eller som har en annan sysselsättning och vill jobba lite mer. Många som jobbar hos oss idag har börjat med ett extrajobb - ett bra tillfälle att testa på att jobba i butik! Tjänsten innebär kort och gott att du bidrar till att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser. Du är en viktig del av butiksteamet som ser till att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen. Här kommer lite mer om tjänsten:
Tillsammans med dina kollegor sköter du den dagliga driften i butiken.
Du packar upp varor och ser till att våra hyllor är välfyllda och ser fina ut.
Du ser till att det är rent och snyggt i butiken.
Du hjälper våra kunder i kassan eller något av våra andra utcheckningsalternativ.
Du hjälper våra kunder till rätta och möter dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Vi är ansluta till Handelsanställdas kollektivavtal där schyssta villkor som pension, försäkringar och bra OB-ersättning ingår.
Vi är ett gott gäng som anstränger oss för att alla ska trivas och känna sig som en viktig del i teamet.
Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar till exempel alltid med att minska matsvinn i och utanför våra butiker.
Du får erfarenheter - om t ex försäljning, service och om att driva butik - som du kommer att ha nytta av oavsett vad du väljer att göra längre fram.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
Du har positiv inställning och vill ha roligt på jobbet.
Du ser när något behöver göras, kavlar upp ärmarna och får det gjort.
Du har lätt för att samarbeta med andra - hos oss jobbar vi tillsammans som ett lag!
Det är en fördel om du har jobbat i butik eller med service, men tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav.
Du pratar, skriver och förstår svenska. Många av våra kunder talar fler språk än det, så om du gör detsamma är det toppen!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Pernilla Sundqvist, 0534-629520. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-17. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Willy:S AB
(org.nr 556163-2232)
Storgatan 26 (visa karta
)
668 30 ED Arbetsplats
Willys Hemma Ed Storgatan Jobbnummer
9772950