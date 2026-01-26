Butiksmedarbetare extra- och sommarjobb
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Letar du efter ett roligt och lärorikt extra/sommarjobb? Då har vi den perfekta tjänsten för dig på Biltema Skövde! Vi är nu på jakt efter ett gäng stjärnor som vill sommarjobba hos oss, både i café och varuhus.
Som Butiksmedarbetare på Biltema är du en central del av kundernas upplevelse. Arbetsdagen rymmer varierade uppgifter och avdelningar, alltid med fokus på service. Du ser till att våra 19 000 artiklar är välfyllda och frontade, och i caféet arbetar du med försäljning, leveranser och att hålla miljön trivsam.
Var du än befinner dig i varuhuset möter du kunder - när du fyller på varor, sitter i kassan, hjälper i kundservice eller serverar i caféet. Du delar gärna med dig av dina kunskaper för att hjälpa dem hitta rätt produkter till bra pris. Ingen dag är den andra lik, och vi löser gärna uppgifter och utmaningar på ett enkelt sätt.
Introduktionen kommer att påbörjas under tidig vår, så det är en fördel om du har möjlighet att börja redan innan sommaren. För dig som visar framfötterna finns goda möjligheter till extrajobb även under höst och vinter.
Om dig
Kundens tid är värdefull och som medarbetare hos Biltema måste du kunna läsa av kundens behov. Vi söker därför dig som är en utpräglad servicemänniska och har kunden i fokus. Du gillar ett högt arbetstempo där du ständigt ställs inför nya utmaningar. Som person tycker du om att ta tag i saker, ser vad som behöver göras och vill ha ordning och reda runt omkring dig. Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet då du bland annat måste vara kommunikativ både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från detaljhandeln och då gärna inom kundservice, kassa och reklamationshantering. Då caféarbete ingår i samtliga tjänster värdesätter vi erfarenhet från restaurangbranschen. För att snabbt komma in i rollen ser vi gärna ett brinnande intresse för vårt sortiment och produktområden eller caféverksamhet.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Om rekryteringsprocessen
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8604". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Sweden AB
(org.nr 556297-3320) Arbetsplats
Biltema Skövde Kontakt
Varuhuschef
Jörgen Jansson manager.skovde@biltema.com Jobbnummer
9705358