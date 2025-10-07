Butiksmedarbetare, Extra Go Banana Karlskoga
Nöjesbutiken i Karlskoga AB / Butikssäljarjobb / Karlskoga Visa alla butikssäljarjobb i Karlskoga
2025-10-07
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nöjesbutiken i Karlskoga AB i Karlskoga
, Karlstad
, Arvika
eller i hela Sverige
Butiksmedarbetare till Go Banana Karlskoga
Datum: 2025-10-07
Vi växer! Därför behöver vi kanske just dig?
Butiksmedarbetare Extra, vid behov
Vi söker dig som VILL jobba, som har erfarenhet av butik och känner att serviceyrket är något du brinner för. Du ska ha ett öga för ordning och reda och inte vara rädd för att ta i där det behövs.
Gillar du bra service, är organiserad, har arbetsglädje, kan ta instruktioner men även komma med egna initiativ?
Då är det kanske just dig vi letar efter!
Platser: 2 platser med start enligt överenskommelse
Omfattning: Varannan helg samt extra vid behov.
Arbetstider: Varierande arbetstider, Dag/kväll/helg.
Ansök senast: Vi satsar på att hitta rätt person, därför kommer urval att ske löpande.
Placeringsort: Karlskoga, SkolgärdetPubliceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare har du en otroligt viktig funktion. Det är du som är ansiktet utåt!
Du kommer att arbeta med olika typer av uppgifter varje arbetspass. Främst påfyllning av varor, leveransmottagning, hålla rent och snyggt i butiken samt självklart kassaarbete.Kvalifikationer
• Du VILL jobba!
• Du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel när behovet finns.
• Du har hög servicekänsla där kunden alltid är i fokus.
• Du är en frisk fläkt som tycker om att ha roligt på jobbet!
• Du är lojal och tar ditt arbete på stort allvar.
• Du är stresstålig och ser när det är dags att lägga i nästa växel.
• Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du lätt kan kommunicera med våra kunder, kollegor och andra intressenter, både i tal och skrift.
• Du har lätt för att samarbeta samt för att ta och följa instruktioner.
Har du tidigare jobbat inom handeln, kanske i godisbutik eller leksaksbutik? Då är detta självklart meriterande!
Om Go Banana
Butikskedjan Go Banana erbjuder stort utbud av kvalitétsgodis av utvalda märken och regelbundna specialerbjudanden, för att göra oss till den enda godisbutiken du kommer behöva besöka när du letar efter kvalitét till rimliga priser.
Butiken erbjuder stort utbud av godis, snacks, dryck, leksaker och tobak. Kalasgrejer och mängder av heliumballonger. Varje butik är expert på sitt område och anpassar sitt utbud efter människorna som lever där. Kedjan drivs framåt och utvecklas snabbt! Detta mycket tack vare butikernas starka engagemang och kunskap. Lösgodis, chokladaskar, snacks, tobak, samt ett stort utbud av dryck. Vi har alltid extremt bra erbjudanden.
ANSÖKAN TAS ENDAST EMOT VIA E-POST,
Skicka CV, Personligt brev samt bild till:my.lilja@gobanana.se
Märk med: "KGA EXTRA"
Vi tar alltså inte emot ansökningar gjorda på andra vis än detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: my.lilja@gobanana.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KGA EXTRA". Arbetsgivare Nöjesbutiken i Karlskoga AB
(org.nr 556701-6737) Jobbnummer
9545698