Butiksmedarbetare Eurocash Storlien Fjellhandel
2025-08-08
Vi som jobbar på Eurocash är stolta över vår framgångsrika gränshandelskedja som präglas av engagemang, fokus på lönsam försäljning med kunden i centrum. Nu behöver vi fler medarbetare som vill jobba tillsammans med oss på Eurocash.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Butiksmedarbetare får du ta stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker. Du ska se till att våra hyllor är välfyllda, att det är rent och snyggt i vår butik samt ta betalt av våra kunder. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, lönsam försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet. Du blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse. I utbyte kan vi lova goda utvecklingsmöjligheter i en organisation där vi vågar tänka i nya banor. Vi är ett härligt gäng som arbetar tillsammans på Eurocash i Storlien Fjellhandel och nu söker vi dig som vill ta plats i vårt team. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas. Arbetstiderna är schemalagda under dagtid, kvällar och helger. Självklart har vi lön enligt kollektivavtal.
Det här förväntar vi oss
Att du tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen. För att trivas hos oss ska du även ha lätt för att jobba i team, vara noggrann och kvalitetsmedveten. Dessutom ska du gilla när tempot är högt. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften av butiken. Det innebär exempelvis att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du har sinne för såväl detaljer som helhet. Vi ser med fördel att du som söker har en avslutad gymnasieutbildning, gärna inom handel och service. Tidigare erfarenhet inom dagligvaruhandeln är meriterande.
För oss är mångfald en affärsmöjlighet, vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Carl Houbaer, 0105505621. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-08-24. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
Om Eurocash
Som matvarukedja har Eurocash lång erfarenhet av gränshandel och har i mer än 20 år funnits vid gränsen för sina kunder. Den första butiken öppnade 1999 i Svinesund och idag finns Eurocash representerade på sex orter med sju matbutiker, från Storlien i norr till Strömstad i söder. Genom att utmana branschen ska Eurocash fortsätta växa och stärka positionen som gränsens ledande matvarukedja. Dessutom ingår Willys i Åmål & Strömstad samt godisbutiken Supergott i kedjan. Eurocash omsätter drygt 1,5 miljarder kronor (2019) och är en del av Axfood och Norgesgruppen under gemensamma bolaget Nax AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurocash Food AB
