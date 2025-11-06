Butiksmedarbetare, E-handelskoordinator, Willys Sundbyberg Esplanaden
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas
Tillträde: 2025-12-14 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Sundbyberg Esplanaden! Som e-handelskoordinator ansvarar du för att våra kunders ordrar plockas, packas och görs redo för upphämtning i vår Hämtastation. Du är en viktig del av butiksteamet som ser till att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen.
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du sköter och deltar i den dagliga e-handelsdriften i butiken, som att planera och koordinera plock, pack och utlämning av e-handelsvaror.
I samarbete med butikens chefer planerar du dagens uppgifter och arbetet framåt. Du tar hand om både planerade och oförutsedda händelser. Det här är ett bra instegsjobb för dig som vill testa på ett arbete som innehåller arbetsledning, struktur och planering.
Du är en spindel i butikens e-handelsnät och är kontaktperson för bland annat kundtjänst och transportörer.
Du analyserar, följer upp och driver e-handelsfrågor tillsammans med din närmaste chef.
Du är en del av team kolonial och deltar i det dagliga arbetet med försäljning, varuexponering, uppföljning och koordinering.
Du hjälper våra kunder till rätta och möter dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
Du hjälper våra kunder i kassan eller något av våra andra utcheckningsalternativ.
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar. Många som börjat sin resa som butiksmedarbetare på Willys är idag teamchefer, butikschefer eller har en specialistroll på vårt kontor.
Willys är en del av Axfood-familjen, en koncern med en mängd olika företag och verksamheter, och här finns många möjligheter till utveckling. Genom Axfoodakademien kan vi erbjuda våra anställda en rad olika utbildningar.
Du får friskvårdsbidrag, personalrabatt och personalerbjudanden efter en tids anställning.
Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar till exempel alltid med att minska matsvinn i och utanför våra butiker.
Vi är ansluta till Handelsanställdas kollektivavtal där schyssta villkor som pension, försäkringar och bra OB-ersättning ingår.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du har jobbat ett tag i butik och är redo att ta nästa steg i din utveckling, vill lära dig nya saker och utvecklas. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ansvar från tidigare arbetsplatser är meriterande.
Du är flexibel, kan ha många bollar i luften och kan både lösa problem och koordinera uppgifter.
Du har mycket god IT- och datorvana, är noggrann och har inga problem att navigera i olika system.
Du har positiv inställning och vill ha roligt på jobbet.
Du ser när något behöver göras, kavlar upp ärmarna och får det gjort.
Du har lätt för att samarbeta med andra - hos oss jobbar vi tillsammans som ett lag!
Du pratar, skriver och förstår svenska. Många av våra kunder talar fler språk än det, så om du gör detsamma är det toppen!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Dawit Westin, dawit.westin@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-11-20. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
