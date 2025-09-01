Butiksmedarbetare / demopersonal till matbutiker i Norrtälje
2025-09-01
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
I rollen som demopersonal kommer du att representera vår kund och deras välkända produkter i livsmedelsbutiker i Norrtälje. Din uppgift är att väcka intresse och skapa nyfikenhet kring kundens varumärke och produkt. Du tar gärna första steget till kundkontakt och gillar att interagera med kunder. För dig kommer försäljning naturligt och du är duktig på att förmedla budskap. Profil
Som person har du god servicekänsla och ett konstnärligt öga för hur produkterna bör exponeras för att på bästa sätt bidra till ökad försäljning. För att trivas i rollen krävs det att du är självgående och inte rädd för att ta egna initiativ. Du är flexibel och trivs därför med varierande arbetsplatser med ett högt arbetstempo.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och vill vara vår kunds ansikte utåt
Har god kommunikationsförmåga och kan presentera information tydligt
Du har en hög social förmåga, är utåtriktad och har lätt för att skapa kontakt
Har erfarenhet från en liknande roll eller arbete i butik
Krav
Tjänsten kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), eget företag, deltidsanställning, pensionär eller att du är elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Anställningsform
Uppdraget gäller den 25-26 september kl. 14:00-17:45. Har du körkort och tillgång till bil finns möjlighet till fler uppdrag framöver. Du kommer att vara anställd hos oss på Storesupport by Job&Talent och arbeta för vår kund.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport
Storesupport Kontakt
