Butiksmedarbetare Deltid 75% ICA Maxi Karlskrona
Karlskrona Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Karlskrona Visa alla butikssäljarjobb i Karlskrona
2026-07-15
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Ta nästa steg i din utvecklingsresa med oss på ICA Maxi Karlskrona. På vägen kommer du vara med och göra Blekinges bästa stormarknad ännu bättre! Vi är i ständig utveckling och söker därför dig som brinner för att ge det där lilla extra i mötet med kunder och kollegor.
Som Butiksmedarbetare är du aktuell för arbete i hela butiken men ditt schema utgår oftast från en avdelning men kan variera över tid efter butikens behov.
För att lyckas i tjänsten behöver du...
• vara nyfiken och öppen och gillar att träffa nya människor
• intresse och kunskap om mat och sortiment i butik
• trivas med att arbeta i en fartfylld miljö, vara noggrann och ha god samarbetsförmåga
• vara kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning
• ha god fysik för att klara av att gå och arbeta i högt tempo hela arbetsdagar
• klara av att arbeta från klockan 05:00 på morgonen
Deltid 75%
Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Stormarknad AB
(org.nr 559128-4491)
371 62 KARLSKRONA (BLEKINGE) Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Karlskrona Jobbnummer
10003770