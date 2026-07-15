Butiksmedarbetare Deltid 75% ICA Maxi Karlskrona

Karlskrona Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Karlskrona
2026-07-15


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Ta nästa steg i din utvecklingsresa med oss på ICA Maxi Karlskrona. På vägen kommer du vara med och göra Blekinges bästa stormarknad ännu bättre! Vi är i ständig utveckling och söker därför dig som brinner för att ge det där lilla extra i mötet med kunder och kollegor.

Som Butiksmedarbetare är du aktuell för arbete i hela butiken men ditt schema utgår oftast från en avdelning men kan variera över tid efter butikens behov.

För att lyckas i tjänsten behöver du...

• vara nyfiken och öppen och gillar att träffa nya människor

• intresse och kunskap om mat och sortiment i butik

• trivas med att arbeta i en fartfylld miljö, vara noggrann och ha god samarbetsförmåga

• vara kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning

• ha god fysik för att klara av att gå och arbeta i högt tempo hela arbetsdagar

• klara av att arbeta från klockan 05:00 på morgonen

Deltid 75%

Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas

Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Stormarknad AB (org.nr 559128-4491)
371 62  KARLSKRONA (BLEKINGE)

Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Karlskrona

Jobbnummer
10003770

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