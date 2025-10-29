Butiksmedarbetare Deltid - ICA Maxi Karlskrona - Onlineplock
Karlskrona Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Karlskrona Visa alla butikssäljarjobb i Karlskrona
2025-10-29
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona Stormarknad AB i Karlskrona
Ta nästa steg i din utvecklingsresa med oss på ICA Maxi Karlskrona. På vägen kommer du vara med och göra Blekinges bästa stormarknad ännu bättre! Vi är i ständig utveckling och söker därför dig som brinner för att ge det där lilla extra i mötet med kunder och kollegor.
Som Butiksmedarbetare är du aktuell för arbete i hela butiken men ditt schema utgår oftast från en avdelning men kan variera över tid efter butikens behov.
I vår onlineavdelning arbetar du huvudsakligen med butiksplock där du plockar de ordrar våra kunder beställer online. Även utlämning och hemkörning av varor till kund är en del av vanligast förekommande arbetsuppgifter när du arbetar i vår onlineavdelning.
För att lyckas i tjänsten behöver du...
• vara nyfiken och öppen och gillar att träffa nya människor
• intresse och kunskap om mat och sortiment i butik
• trivas med att arbeta i en fartfylld miljö, vara noggrann och ha god samarbetsförmåga
• vara kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning
• ha god fysik för att klara av att gå och arbeta i högt tempo hela arbetsdagar
• klara av att arbeta från klockan 05:00 på morgonen
Krav: Körkort
Deltid 28 timmar/vecka (73%)
Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!
Körkort - i tjänsten kommer du behöva hantera lätt lastbil
God social förmåga och positiv attityd
Kunna arbeta från klockan 05:00 oavsett veckodag. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Stormarknad AB
(org.nr 559128-4491) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Karlskrona Jobbnummer
9579297