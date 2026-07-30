Butiksmedarbetare Deltid - ICA Kvantum Mall of Scandinavia
Matmarknaden i Arenastaden AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2026-07-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matmarknaden i Arenastaden AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Butiksmedarbetare – ICA Kvantum Mall of Scandinavia
Vill du arbeta i ett högt tempo, möta många människor och bli en del av ett engagerat team i Nordens största köpcentrum? Då kanske du är vår nästa stjärna!
Inför hösten söker vi fler serviceinriktade och drivna butiksmedarbetare som vill vara med och skapa en riktigt bra butiksupplevelse för våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som butiksmedarbetare hos oss får du ett varierande och aktivt arbete där ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:- Varuplock och frontning- Kassaarbete- Kundservice och kundkontakt- Påfyllning och ordning i butikHos oss arbetar vi tillsammans och hjälps åt där det behövs. Tempot är ofta högt, vilket innebär att du behöver trivas med ett fysiskt arbete och kunna behålla ett positivt och serviceinriktat bemötande även när det är mycket att göra.Vem söker vi?
Vi söker dig som:- Har fyllt 18 år- Är positiv, utåtriktad och tycker om att möta människor- Trivs med att arbeta i team- Är ansvarstagande, noggrann och tar ditt arbete på allvar- Har ett öga för service och alltid vill ge det lilla extra- Tycker om ett aktivt och fysiskt arbete- Är flexibel och kan arbeta både vardagar, kvällar och helgerTidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln, kassaarbete eller annat serviceyrke är meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning, ditt engagemang och din vilja att lära dig.Om anställningen
Tjänsten är en deltidsanställning med varierande arbetstider under vardagar, kvällar och helger.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan och bli en del av teamet på ICA Kvantum Mall of Scandinavia! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden i Arenastaden AB
(org.nr 556975-3865)
169 79 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Mall of Scandinavia (Matmarknaden i Arenastaden AB) Jobbnummer
10015723