Butiksmedarbetare Delikatessen/Matproduktion
Matmarknaden i Arenastaden AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2026-01-14
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matmarknaden i Arenastaden AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Butiksmedarbetare Delikatessen/Matproduktion
Brinner du för mat, service och att sprida glädje till kunder? Då kan du vara den vi söker till vår delikatessavdelning!
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad medarbetare som vill bli en del av vårt team i delikatessen på ICA Kvantum Mall of Scandinavia.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som delikatessmedarbetare har du en viktig roll i att ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga.
Du kommer bland annat att:
• Ge personlig och professionell service över disk
• Arbeta med försäljning av fisk, kött, ost och chark
• Delta i beredning av egenproducerade produkter som sallader, smörgåsar och wraps
• Ansvara för skyltning, påfyllning och daglig städning
• Bidra till att diskarna alltid håller högsta standard och fyllnadsgrad
Tillsammans med kollegorna skapar du en inspirerande avdelning där kunderna lämnar butiken med ett leende - och varor i toppklass.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är genuint intresserad av mat och kundservice
• Trivs med att arbeta i team, men även tar egna initiativ
• Är flexibel och noggrann i ditt arbete
• Har fyllt 18 år
• Gärna har erfarenhet av liknande arbete
Som person är du positiv, ansvarstagande och punktlig. Du gillar att ha mycket att göra och ser till att alltid leverera det lilla extra.
Vi erbjuder
På ICA Kvantum Mall of Scandinavia satsar vi på engagemang, utveckling och arbetsglädje. Hos oss får du vara en del av ett starkt team där vi brinner för att skapa matglädje och service i världsklass - varje dag.Tjänstens omfattning och tillträde
Deltid 27h/v med varierande arbetstider förlagda vardagar och helger. Tillträde senast 9/2-2026
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden i Arenastaden AB
(org.nr 556975-3865) Arbetsplats
ICA Kvantum Mall of Scandinavia (Matmarknaden i Arenastaden AB) Jobbnummer
9684304