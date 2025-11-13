Butiksmedarbetare, delikatess, Hemköp Hudiksvall C
2025-11-13
Välkommen till Hemköp, vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar - kärleken till mat genomsyrar allt vi gör.
Hemköp erbjuder en jämställd arbetsmiljö och hos oss får du en bra balans mellan jobb, fritid och familj.
För Hemköp är mångfald en styrka. Medarbetarnas kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla tjänster.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en del av en framgångsrik verksamhet. Som butiksmedarbetare inom delikatessen på Hemköp Hudiksvall C får du ta stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker. Även kassaarbete ingår när det behövs. Du ska se till att våra hyllor är välfyllda och att det är rent och snyggt i vår butik. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet.
I din roll som butiksmedarbetare inom delikatessen hanterar du kött, fisk, chark och färdigmat med förståelse för HACCP samt Axfoods riktlinjer för hygien, hälsa och matsäkerhet. Med ditt brinnande intresse för mat, i synnerhet delikatess, blir du en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse. I utbyte kan vi lova goda utvecklingsmöjligheter i en organisation där vi vågar tänka i nya banor. Tjänsten avser extra vid behov, vi söker någon som kan hoppa in med kort varsel. Arbetstiderna är schemalagda under dagtid, kvällar och helger.
Det här förväntar vi oss
Att du tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen som butiksmedarbetare inom delikatess. Du inspirerar och bidrar med din kreativitet och kunskap när du betjänar kunder efter deras behov i vår delikatessdisk. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom delikatess och färdigvaror.
För att trivas hos oss ska du ha lätt för att både jobba självständigt och i team, vara noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Dessutom gillar du när tempot är högt och du är van att arbeta under tidspress. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften vilket exempelvis innebär att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du gärna jobbar över avdelningsgränser i butiken.
Det här erbjuder vi
Hos oss är kollektivavtal lika självklart som Fairtrade-märkt kaffe och ekologisk frukt på jobbet. Nedan ser du vad vi mer erbjuder dig:
Kollektivavtalad lön, OB-ersättning, samt pensionsavsättningar enligt kollektivavtal.
Försäkringar genom kollektivavtal.
Förstärkt föräldrapenning.
Friskvårdsbidrag efter tre månaders anställning.
Personalrabatt efter sex månaders anställning.
Du får erfarenheter - om t ex försäljning, service och om att driva butik.
Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Dennis Hermansson, dennis.hermansson@hemkop.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-11-27. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.
På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör. Så ansöker du
