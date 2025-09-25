Butiksmedarbetare Deilkatess & Kassan - Maxi ICA Gunnesbo Lund
2025-09-25
Vill du arbeta med mat, service och kundkontakt i en butik där kvalitet och gemenskap står i centrum? Nu söker vi en engagerad medarbetare till vår delikatessavdelning, med viss tid även i kassan, på ICA Maxi Stormarknad Gunnesbo i Lund.Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Vi är en modern och hållbar stormarknad belägen i det växande handelsområdet Mobilia i Lund, granne med Nova. Med goda kommunikationer och ett expansivt bostadsområde runt hörnet är vi en viktig del av Lunds detaljhandel. Vår vision är att bli Öresundsregionens främsta stormarknad med färskvaror, service och e-handel i världsklass.
Om rollen
I rollen som butiksmedarbetare arbetar du främst i vår delikatessavdelning, men även viss tid i kassan. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förbereda och sälja färdiglagade produkter i delikatessen
Ge personlig service och hjälpa kunder med frågor och rekommendationer
Säkerställa att avdelningen är ren, fräsch och välfylld
Stötta upp i kassan vid behov och bidra till ett smidigt kundflöde
Bidra med initiativ och lösningar för att förbättra kundupplevelsen
Du arbetar nära både kollegor och kunder, och har en viktig roll i att skapa en trivsam och professionell butiksmiljö.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Vi erbjuder:
En arbetsplats där välmående, gemenskap och personlig utveckling står i fokus
Friskvårdsbidrag och personalrabatter
Ett engagerat team som stöttar varandra i vardagen
Möjlighet att växa och utvecklas inom butiken
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för mat, service och kundbemötande
Är ansvarstagande, flexibel och gillar att ta egna initiativ
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och i nära kontakt med kunder
Har erfarenhet från delikatess, kök eller livsmedelshantering (meriterande men inget krav)
Praktisk information
Tjänsten är på cirka 35 timmar i veckan med start enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team på ICA Maxi Gunnesbo! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Gunnesbo AB
(org.nr 556899-4106) Arbetsplats
ICA Maxi Gunnesbo Jobbnummer
9526822