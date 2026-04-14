Butiksmedarbetare, ansvarig förbutik, Willys Skövde Stallsiken
Willy:s AB / Butikssäljarjobb / Skövde Visa alla butikssäljarjobb i Skövde
2026-04-14
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willy:s AB i Skövde
, Skara
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Vi söker dig som gillar mat, människor och försäljning och vill bli en del av vårt härliga gäng på Willys Skövde Stallsiken! Tjänsten innebär kort och gott att du bidrar till att våra kunder kan handla bra och hållbar mat till riktigt bra priser.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 32 timmar i veckan, provanställning tillämpas
Tillträde: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art.
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du ansvarar för och deltar i den dagliga driften i förbutiken.
Du ansvarar för att säljplanera och lägga beställningar på varor till din avdelning och bidrar till att butiken når sina försäljnings- och lönsamhetsmål.
I förbutiken kan du jobba med allt från posthantering till försäljning av spel, mat och tobak.
Du möter massor av kunder dagligen, alltid med härlig energi, kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende. Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Vi jobbar tillsammans som ett lag, då vi ser att ett riktigt bra samarbete ger det bästa resultatet - samtidigt som vi har kul på jobbet.
Lite mer om oss kommer här:
Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar. Många som börjat sin resa som butiksmedarbetare på Willys är idag teamchefer, butikschefer eller har en specialistroll på vårt supportkontor.
Vi är ansluta till Handelsanställdas kollektivavtal där schyssta villkor som pension, försäkringar och bra OB-ersättning ingår.
Du får friskvårdsbidrag, personalrabatt och personalerbjudanden efter en tids anställning.
Vår stora hjärtefråga är att se till att alla ska ha råd med bra mat. Vi öppnar tex egna butiker i socialt utsatta områden och hjälper andra att öppna sociala matbutiker.
Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar till exempel alltid med att minska vårt matsvinn.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Willys växer och utvecklas hela tiden, och det gillar du också att göra. Du vill gärna lära dig nya saker, tycker om att utmanas och drivs av att ta ett större ansvar. Det är också toppen om:
Du är social, framåt och ett riktigt proffs på kundbemötande.
Du har jobbat ett tag i butik/förbutik och är redo att ta nästa steg i din utveckling.
Du har erfarenhet och utbildning inom ATG, Svenska Spel och posthantering.
Du är intresserad av och tycker att det är kul att snacka sport, som trav eller fotboll.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ansvar från tidigare arbetsplatser är meriterande
Du ser när något behöver göras, kavlar upp ärmarna och får det gjort.
Du pratar, skriver och förstår svenska. Många av våra kunder talar fler språk än det, så om du gör detsamma är det toppen!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta christoffer björn, christoffer.bjorn@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-04-28. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Willy:S AB
(org.nr 556163-2232)
Jonstorpsgatan 25
)
549 37 SKÖVDE Arbetsplats
Willys Skövde Stallsiken Jobbnummer
9854633