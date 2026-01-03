Butiksmedarbetare 75% Go Banana Karlskoga
Nöjesbutiken i Karlskoga AB / Butikssäljarjobb / Karlskoga Visa alla butikssäljarjobb i Karlskoga
2026-01-03
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nöjesbutiken i Karlskoga AB i Karlskoga
, Karlstad
, Arvika
eller i hela Sverige
Butiksmedarbetare till Go Banana Karlskoga
Datum: 2026-01-03
Vi växer och har nyligen flyttat till en ny, större lokal! Eftersom vi numer även säljer leksaker behöver vi anställa någon som även har lite fokus på leksaker! Detta på ett rullande tvåveckorsschema. Kanske är det du?
Butiksmedarbetare
Vi söker dig som bor i Karlskoga (eller i närheten), har erfarenhet av butikshandel (Gärna leksaker eller godis, men det viktigaste är att du åtminstone har ett brinnande intresse av att lära dig!) och känner att serviceyrket är något du brinner för. Du kommer hoppa in på en färdig schemarad med rullande tvåveckorsschema. Kan du ge service utöver det vanliga, är organiserad, en lagspelare, kan ta instruktioner men även komma med egna initiativ? Då är det kanske just dig vi letar efter!
Omfattning: 75% med möjlighet till mer vid behov.Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare har du en viktig funktion då det är du som är vårt ansikte utåt. Du kommer få göra alla uppgifter vi har i butiken som att stå i kassan, ta hand om leksaksavdelningen, fylla på godis, ta hand om leveranser, puffa och piffa samt såklart hjälpa kunderna på absolut bästa sätt!Kvalifikationer
Du VILL jobba!
Du bor i eller i närheten av Karlskoga.
• Du har hög servicekänsla där kunden alltid är i fokus.
• Du är en lagspelare som tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet och med kollegorna.
• Du gillar både godis och leksaker.
• Du är en glad, social, utåtriktad och flexibel person som är villig att ta i när arbetet kräver det.
• Du är stresstålig och redo att lägga i nästa växel när det behövs.
• Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder, kollegor och andra intressenter både i tal och skrift.
• Du har lätt för att samarbeta samt att ta och följa instruktioner.
Har du tidigare jobbat inom handeln och gärna med leksaker eller konfektyr är detta meriterande, men inget krav.
Om Go Banana
Butikskedjan Go Banana erbjuder stort utbud av kvalitétsgodis av utvalda märken och regelbundna specialerbjudanden, för att göra oss till den enda godis- och leksaksbutiken du kommer behöva besöka när du letar efter kvalitét till rimliga priser.
Varje butik är expert på sitt område och anpassar sitt utbud efter människorna som lever där. Kedjan drivs framåt och utvecklas snabbt! Detta mycket tack vare butikernas starka engagemang och kunskap. Lösgodis, chokladaskar, snacks, tobak, leksaker, samt ett stort utbud av dryck. Vi har alltid extremt bra erbjudanden.Så ansöker du
Ansökan tas endast emot via e-post, skicka CV, personligt brev samt en nytagen bild till:My.lilja@gobanana.se
Märk din ansökan i ämnesraden med: "KGA 75%" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: my.lilja@gobanana.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KGA 75%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nöjesbutiken i Karlskoga AB
(org.nr 556701-6737)
Värmlandsvägen 5 (visa karta
)
691 32 KARLSKOGA Jobbnummer
9668219