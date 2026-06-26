Butiksmedarbetare 60 % till Supplies Direct
Eterni Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll där kundservice kombineras med lager- och butiksarbete?
Nu söker vi en engagerad butiksmedarbetare till Supplies Direct i Årsta. Supplies Direct är en ledande leverantör av professionella städprodukter, städutrustning och förbrukningsvaror till företag inom städ, fastighet, vård, restaurang, handel och service. I butiken i Årsta möter vi dagligen våra kunder med hög service, bred produktkunskap och effektiva lösningar.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter där kunden alltid står i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Ta emot och hjälpa kunder i butik
Plocka och lämna ut kundorder
Varupåfyllnad och exponering
Hantera inleveranser och enklare lagerarbete
Kassaarbete och administration
Bidra till ordning och reda i butik och lager
Ge professionell rådgivning kring produkter och lösningar
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är positiv, noggrann och har ett genuint intresse för service. Du trivs med ett högt arbetstempo och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från butik, lager eller kundservice
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Truckkort är meriterande men inget krav
Som person är du:
Serviceinriktad
Ansvarstagande
Strukturerad
Flexibel
Lösningsorienterad
OM TJÄNSTEN
Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund Supplies Direct i Årsta.
Tjänsten är inledningsvis på 60 %, med arbetstid kl. 07.00–16.00 tre dagar i veckan. För rätt person finns goda möjligheter att tjänsten övergår till heltid (100 %) längre fram. Start sker enligt överenskommelse.
ÖVRIG INFORMATION
Skicka in din ansökan via eterni.se. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
111 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Jenny Ryhd jenny.ryhd@eterni.se Jobbnummer
9981903