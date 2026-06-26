Butiksmedarbetare 60 % till Supplies Direct

Eterni Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-06-26


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Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll där kundservice kombineras med lager- och butiksarbete?

Nu söker vi en engagerad butiksmedarbetare till Supplies Direct i Årsta. Supplies Direct är en ledande leverantör av professionella städprodukter, städutrustning och förbrukningsvaror till företag inom städ, fastighet, vård, restaurang, handel och service. I butiken i Årsta möter vi dagligen våra kunder med hög service, bred produktkunskap och effektiva lösningar.

Publiceringsdatum
2026-06-26

Arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter där kunden alltid står i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:

Ta emot och hjälpa kunder i butik

Plocka och lämna ut kundorder

Varupåfyllnad och exponering

Hantera inleveranser och enklare lagerarbete

Kassaarbete och administration

Bidra till ordning och reda i butik och lager

Ge professionell rådgivning kring produkter och lösningar


PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är positiv, noggrann och har ett genuint intresse för service. Du trivs med ett högt arbetstempo och tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.

Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet från butik, lager eller kundservice

God datorvana

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

B-körkort är meriterande

Truckkort är meriterande men inget krav

Som person är du:
Serviceinriktad

Ansvarstagande
Strukturerad
Flexibel
Lösningsorienterad
OM TJÄNSTEN

Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund Supplies Direct i Årsta.

Tjänsten är inledningsvis på 60 %, med arbetstid kl. 07.00–16.00 tre dagar i veckan. För rätt person finns goda möjligheter att tjänsten övergår till heltid (100 %) längre fram. Start sker enligt överenskommelse.
ÖVRIG INFORMATION

Skicka in din ansökan via eterni.se. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
111 51  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Jenny Ryhd
jenny.ryhd@eterni.se

Jobbnummer
9981903

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