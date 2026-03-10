Butiksmedarbetare - Varuplock på special på större ICA-butik i Linköping
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-03-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Bemannica är ett bemanningsföretag som i snart tio år hjälpt ICA-butiker med deras personalbehov. Vi stärker upp vid säljtoppar eller bemannar vid sjukdom. Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag och du kommer jobba under samma villkor som en fast butiksanställd, fast med en större flexibilitet!
Vi söker nu en noggrann och effektiv butikskonsult för ett kortare uppdrag på ICA Maxi Special.
Om uppdraget Period: 12 mars - 13 mars 2026 Arbetstider: 08:00 - 17:00 Plats: ICA Maxi Special
Om arbetsuppgifterna Du kommer att arbeta med varuplock och exponering enligt planogram. Arbetet innebär att bygga om hyllor, fylla på varor och säkerställa att avdelningen följer butikens planerade struktur och presentation.
Arbetet kräver att du är noggrann, effektiv och kan arbeta strukturerat i butiksmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av varuplock i butik, gärna inom dagligvaruhandeln
Har arbetat med planogram eller hyllombyggnation tidigare
Är snabb, noggrann och självgående
Trivs i ett högt tempo och kan ta eget ansvar
Meriterande
Erfarenhet från ICA-butik
Tidigare arbete med ombyggnationer eller projekt i butik
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi tillsätter uppdraget löpande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med OB-tillägg och 13 % semesterersättning.
Vi genomför löpande intervjuer och kommer sedan fråga efter referenser.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7338663-1882744". Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.bemannica.se
Linköping Travel Center (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Bemannica Jobbnummer
9786489