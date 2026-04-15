Butiksmedarbetare - Stockholm Norr - Deltid
Simplex Bemanning söker deltidsmedarbetare till butiker på Norra sidan
Simplex Bemanning söker dig som vill arbeta deltid i flera butiker på Norra sidan av Stockholm (Sollentuna, Upplands Väsby, Norrtälje, Arlandastad, Barkarby, Bromma och Solna).
I rollen arbetar du i en yrkesinriktad butik som erbjuder ett brett sortiment av verktyg, arbetskläder, skyddsutrustning och material för bygg, industri och transport. Kunderna består främst av hantverkare och företag som behöver rätt utrustning för att utföra sitt arbete säkert och effektivt.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Ge service och vägledning till kunder i butik
Plocka upp varor och fylla på hyllor
Kassaarbete
Hjälpa kunder att hitta rätt verktyg och utrustning
Bidra till ordning och struktur i butik
Inventering
Vi söker dig som
Vill arbeta deltid, cirka 1-5 pass per vecka
Bor på Norra sidan av Stockholm
Har B-körkort och tillgång till egen bil (krav)
Är flexibel och kan ta pass i olika butiker i området
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Meriterande
Erfarenhet eller intresse inom bygg, verktyg, maskiner eller liknande branschOm tjänsten
Du blir anställd av Simplex Bemanning och arbetar som konsult ute hos kund. Vi ansvarar för schemaläggning, matchning och löpande kontakt.
Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller deltidsarbete, och vill komplettera med flexibla pass under veckan.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
