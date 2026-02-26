Butiksmedarbetare - Sommarjobb i Roslagen
2026-02-26
Vill du ingå i sommarens vassaste varuplocksteam och hjälpa butikerna att få upp sina leveranser i hyllorna när Roslagen tredubblar sin befolkningsmängd under sommaren? Vi har sommarjobbet för dig!
Vi söker dig som är morgonpigg och orädd att ta dig an nya utmaningar. Du ska brinna för serviceyrket och kunna arbeta både självgående och i ett team som håller ett högt tempo där kundnöjdhet är A och O.
Tjänsten kommer kräva en viss flexibilitet där du vissa dagar bör kunna hoppa in med kort varsel och där du med fördel är bosatt i centrala Norrtälje.
Ditt arbetsområde kommer att vara större delen av Roslagen (Bergshamra, Rimbo, Väddö) där majoriteten av arbetsdagarna är förlagda i centrala Norrtälje. Arbetsuppgifterna kommer främst bestå av varuplock och kassatjänst i livsmedelsbutiker.
Anställningsform
Tjänsten är en behovsanställning som kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. En annan huvudsaklig sysselsättning är tex studier på minst (50%), eget företag, elitidrottare eller ålderspensionär. Du kommer även behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Som behovsanställd hos MRC Bemanning lägger du själv in tiderna veckovis du kan och vill jobba. Arbetstiderna är varierande butikstider där du bör kunna jobba både morgon och kväll minst 2-3 dagar i veckan. Ditt schema kommer innehålla såväl förbokade pass som akuta pass som kommer in samma dag. Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren.
Morgonpigg (start kl.06.00)
Van att arbeta effektivt där tunga lyft kan förekomma
Flexibel
Kan jobba minst 4 veckor under sommarmånaderna jun-aug.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marijana Bes: marijana@mrcbemanning.se
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Varmt välkommen med din ansökan!
MRC Bemanning drog igång sin verksamhet år 2000 under varumärket MRC Stockholm. Vi arbetar inom samtliga områden i dagligvaruhandeln. Vi är kända för att arbeta snabbt och noggrant, vi anpassar oss efter kundens behov och är flexibla. Vår ambition är att bli de mest attraktiva bemanningsföretag på marknaden. MRC Bemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega samt verksamma under Handels kollektivavtal.
Arbetsgivare MRC Bemanning AB
(org.nr 559376-2742), https://jobb.mrcbemanning.se
