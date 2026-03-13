Butiksmedarbetare - Sommaranställning På Ploq Varberg Jonstaka
2026-03-13
Ploq Varberg Jonstaka söker sommarpersonal till vår verksamhet i Varberg. Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och trivs i en roll där kundbemötande och försäljning står i fokus. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Försäljning och kassahantering
Kundservice
Matberedning
Varupåfyllning och varuhantering
Upprätthålla ordning och struktur i butikenKvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år (krav då försäljning av tobak förekommer)
God servicekänsla och intresse för försäljning
Noggrann och uppmärksam på detaljer
Självgående och ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Vi är en butik som har öppet dygnet runt med servicelucka mellan 22-05, du skall vara öppen för att arbeta alla olika skift.
Brottsregister kan komma att efterfrågas.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: 78722varbergjonstaka@ploq.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maja Milovanovic AB
(org.nr 559425-6439), http://ploq.se
Semaforgatan 2 (visa karta
)
432 54 VARBERG Jobbnummer
9795266