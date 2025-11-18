Butiksmedarbetare - Kassa, Kundservice & Café
Biltema Sweden AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2025-11-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biltema Sweden AB i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Vetlanda
, Ronneby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-18Om tjänsten
Letar du efter ett roligt och lärorikt extra/helgjobb? Då har vi den perfekta tjänsten för dig på Biltema Växjö! Vi är nu på jakt efter vår nästa stjärna som vill arbeta var tredje helg samt extra vid behov hos oss.
Som medarbetare i kassa,- kundservice och café får du sköta en mängd olika uppgifter, allt från att hjälpa våra kunder i kassalinjen, kundservice och café till att baka och beställa varor från olika leverantörer. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.
Utöver de uppgifter som är specifika för tjänsten kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor i den dagliga driften av varuhuset. Tillsammans ser ni till att varuhuset alltid är redo för försäljning och att alla kunder får bästa tänkbara service.
Vi erbjuder ett utmanande arbete i ett expanderande företag med stora utvecklingsmöjligheter!
Om Dig
Du som söker har en genuin känsla för service och har alltid kunden i fokus. Du är initiativtagande, flexibel, trivs i ett högt arbetstempo och lägger i en extra växel när det behövs. Du ser det som en självklarhet att arbeta effektivt, strukturerat och att hjälpa dina kollegor.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från detaljhandeln eller dagligvaruhandeln och det är meriterande om du har erfarenhet från kassa och/eller caféarbete. Om du dessutom tycker att det är viktigt med ordning och reda kommer du att trivas hos oss.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Sista dag att ansöka är 2025.12.07
Arbetsplats/placering: Biltema Växjö
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Sysselsättningsgrad: Deltid, ca 4,5 timmar/veckan
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Ställföreträdande Varuhuschef, Jane Gadd, sales.vaxjo@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Sweden AB
(org.nr 556297-3320), http://www.biltema.se Arbetsplats
Biltema Växjö Jobbnummer
9609731