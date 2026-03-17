Butiksmedarbetare - assisterande butiksföreståndare
Lindra second hand i Kungsbacka söker vikarierande butiksmedarbetare/assisterande butiksföreståndare
Den självklara platsen för dig som gillar människor, second hand och försäljning.
På grund av att en av våra medarbetare kommer att gå ner i tid söker vi nu en ny medarbetare till vår butik i Kungsbacka. Anställningen är till en början en visstidsanställning där du kommer att ersätta ordinarie personal vid frånvaro som sjukdom och semester. Tjänsten kan komma att utvecklas till en tillsvidaretjänst.
När du väljer att bli en medarbetare i Lindras butiker kommer det att innebära att du får vara med och göra en insats för andra. Överskottet från Lindras butiker går nämligen till biståndsinsatser genom Human Bridge stiftelse.
Human Bridge Stiftelses främsta syfte är att förbättra levnadsvillkor för utsatta människor genom (bistånds)insatser i form av materialbistånd. Primärt handlar detta om att samla in och rekonditionera/reparera sjukvårdsutrustning och material som sedan doneras till sjukhus runtom i världen. På så sätt vill vi bidra till att öka kvaliteten på den vård som erbjuds människor i utsatta länder. Härutöver förser vi även människor med kläder och andra förnödenheter i humanitära insatser. www.humanbridge.se
I våra butiker och verksamheter erbjuder vi också arbetsträning och praktik för människor som ligger långt från arbetsmarknaden och behöver en nystart.
Butiksmedarbetare/assisterande butiksföreståndare
Som butiksmedarbetare älskar du att ge service och trivs med att jobba tillsammans med andra. Vi förväntar oss att du har ett positivt bemötande, är ansvarstagande, flexibel och är mån om att sätta kunden i första rummet. Då vi erbjuder arbetsträning och praktik är det viktigt att du kan handleda människor som placeras i vår verksamhet för att utveckla sin arbetsförmåga.
I din roll som assisterande butiksföreståndare leder du arbetet i butiken tillsammans med butiksföreståndare. Detta sker praktiskt genom daglig ledning och födelning av arbetet för anställd personal såväl som för deltagare i arbetsmarknadsåtgäreder, rehabilitering, praktik samt volontärarbete.
Du stöttar butiksföreståndare med:
• Schemaläggning
• Introduktion, arbetsledning och bemötande av anställda
• Introduktion, handledning och bemötande av deltagare i
verksamheten i samarbete med andra medarbetare.
• Beredning av varor till försäljning i butik
• Efterlevnad av fastställda rutiner i verksamheten
• Försäljningsprocessen inklusive bemötande av kunder
• Personal- och arbetsmiljöansvar, där vissa
uppgifter ges i särskild och personlig delegering.
• Kommunikation med samarbetspartners
(Arbetsförmedlingen, kommun, Försäkringskassan, etc.)
Genom intern återkoppling till och i samråd med andra ledare, bidrar ditt arbete till utvecklade arbetssätt inom organisationen där du kommer att rapportera till regionansvarig som du har ett nära samarbete med.
Erfarenhet och övriga särskilda kunskapskrav
• 3-årig gymnasieutbildning eller
motsvarande genom erfarenhet
• Erfarenhet från arbete och
arbetsledning i secondhand-butik
• Förståelse för ekonomiska rapporter och
analys därav
• Förståelse för arbetsrättsliga regler och
sammanhang
• B-körkort
• Har lätt att kommunicera flytande på
svenska i tal och skrift
Vi tror att du:
Har en god förmåga att arbeta målinriktat och metodiskt och ser helheten i verksamheten. Vidare är du tydlig i din kommunikation, vågar ta ett stort ansvar hitta lösningar för att skapa en god arbetsmiljö med fokus på försäljning och kundmöten. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och har erfarenhet av budgetarbete samt ekonomisk uppföljning.
Många händelser och många personer kommer att efterfråga din uppmärksamhet - och det behöver du förhålla dig till på ett lugnt sätt. Du behöver kunna avgöra både vad som är viktigt och vad som är bråttom.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstiden löper ut.
Meriterande om du därtill har:
• Erfarenhet från arbete i secondhand-
butik
• Erfarenhet av handledning
Vi erbjuder dig
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal genom Handelsanställdas förbund Detaljhandelsavtalet.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och flertalet försäkringar för dig som anställd.
Vi kan komma att vilja att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Nedan kan du ansöka om utdrag ut belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Arbetsgivaren
Lindra ideell föreninghttps://lindra.se
Din ansökan skickar du till ansokan@lindra.se
Märk din ansökan med "Kungsbacka"
Ansök senast 2026-04-15
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Arbetstiderna varierar.
Sommarvikariatet är en anställning på 100%
Om du har frågor om tjänsten mejlar du butikschef Ulrika Davis ulrika.davis@lindra.se
alternativt
regionchef Bibbi Lundström Chaeder bibbi@lindra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: ansokan@lindra.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kungsbacka".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindra Ideell Fören
Nygatan 17 (visa karta
)
434 30 KUNGSBACKA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindra Second Hand Kungsbacka Jobbnummer
9802163