Butiksjobb på Skarebutiken vid Högakustenbron
Skare Nordic AB / Butikssäljarjobb / Kramfors Visa alla butikssäljarjobb i Kramfors
2025-08-15
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skare Nordic AB i Kramfors
, Härnösand
eller i hela Sverige
Hej, vi söker dig som vill jobba med oss på Sveriges vackraste arbetsplats där vi säljer allt ifrån Högakustensouvenirer till kläder, smycken, hattar samt våra egentillverkade ljus förstås.
Du är positiv och glad och intresserad av att ge våra kunder bästa service. Du ska vara självgående och kunna ta eget ansvar. I butiken sköter du allt från kunder i kassan till städning och upplock. Tidigare erfarenhet inom handel är en fördel och körkort med eget fordon ett krav då kollektivförbindelse är begränsad.
Arbetstiden kommer att vara vardagar och helger. Omfattningen kan variera beroende på årstid.
Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: eva@skareljus.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skare Nordic AB
(org.nr 559062-9910)
Hornöberget (visa karta
)
872 94 SANDÖVERKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Eva Forss eva@skareljus.se 0702468884 Jobbnummer
9460961