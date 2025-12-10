Butikshjälp med erfarenhet til Nordic Treasures, Landskrona
Nordic Treasures AB / Butikssäljarjobb / Landskrona
2025-12-10
Brinner du för mode?
Vi söker en Butikshjälp till butiksöppning ultimo februari 2026
Är du personen der helt naturligt kan inspirera och sälja vores varer?
Du är med i det dagliga arbetet i butiken, och driver försäljningen tillsammans med biträdande butikschefen.
Krav till erfarenhet från liknande jobb.
Tjänsten är på 6 - 10 timmar pr. vecka.
Dagliga uppgifter:
Försäljning, lager, påfyllning, kundservice och daglig drift
Ta emot och hantera inkommande varor
Lagerhantering via vår egen NT app
Kan du kan svara ja till följande:
Har du erfarenhet med försälgning av modeklädar
Trives med att utföra olika uppgifter på dina pass
Ta på sig uppgiften, de dagarna du har ansvaret och är butiksansvarig
Är ansvarsfull, strukturerad och har överblick
Är bekant med försäljning i butik
Kan hitta tid til job mellem dine studier
Trivs i ett team met högt tempo, god energi, parat til at tage ansvar.
Är nyfiken på ny teknik och lär sig snabbt systemer
Så kan vi erbjuda dig en spännande tjänst i en butik med korta beslutsvägar, där alla blivit sett för det jobb de utför och du får ett stort ansvar och möjlighet att växa i en roll där initiativ, självständighet värdesätts högt.
Skicka in din motiverade ansökan,CV met bild redan idag - Markerad: " Landskrona "
Rekryteringschef Benthe Erichsen: benthe@nordictreasures.com
Vi ser fram imod att ta emot din ansökan
Vänligst Team Nordic Treasures, Malmö & Helsingborg
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
E-post: Benthe@nordictreasures.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Treasures AB
