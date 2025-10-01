Butiksextra hos MQ, Lindex, Hemtex, Lagerhaus mfl.
2025-10-01
Vill du arbeta extra som butikssäljare hos en ledande butikskedja med flexibilitet att själv välja arbetspass?
Om rollen:
Vi på Retail Staffing söker nu butikssäljare som kan arbeta extra vid behov på MQ, Lindex, Hemtex eller Lagerhaus olika butiker i Stockholmsområdet. Som anställd hos Retail Staffing kommer du att arbeta på uppdrag för en av dessa butikskedjor, men du arbetar på flera olika butiker inom samma kedja i vår butikspool.
Du väljer själv när du vill arbeta genom att boka dig på pass via vår smidiga app. Det ger dig stor flexibilitet att anpassa jobbet efter ditt schema. Arbetsuppgifterna inkluderar personlig försäljning på golvet, att vara behjälplig vid provrummen, kassaarbete, lagerarbete och en hög nivå av kundservice. Du är en viktig del av teamet och ser till att varje kund får en positiv upplevelse i butiken.
Viktig information:
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kan antingen vara student eller deltidsarbetande på minst 50%, alt. egenföretagare med aktiv F-skatt. Detta är ett krav enligt vårt kollektivavtal och vi kommer inte kunna ta dig vidare i denna rekryteringsprocess om du ej uppfyller något av dessa krav.
Vi söker dig som:
* Har en huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver
* Har tidigare erfarenhet av personlig försäljning inom detaljhandeln
* Kan arbeta minst två pass på vardagar dagtid i veckan, med möjlighet att även jobba kvällar och helger
* Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
* Trivs med att arbeta snabbt och effektivt i en dynamisk miljö
* Samarbetar gärna med kollegor och bidrar till en god teamkänsla
* Uppskattar variation och ser det som lärorikt att jobba i olika butiker.
* Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska
* Har en fullgjord gymnasieutbildning
Vad vi erbjuder:
* Möjligheten att jobba för en av Sveriges mest välkända butikskedjor
* Flexibilitet att anpassa jobbet efter ditt schema via vår app
* Ett varierande arbete där du får träffa nya människor och arbeta i olika butiker
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och uppmuntrar alla att söka.
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida eller denna annons, på grund av GDPR.
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Retail Staffing - "We love retail"
I samband med rekryteringen till tjänsten som säljare kan en bakgrundskontroll via extern part komma att genomföras för att säkerställa att kandidatens profil överensstämmer med Retail Staffings och våra butikskedjors värdegrund.
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail" Ersättning
