Butiksdemonstratör Sundsvall! Söker DU extraarbete?
2026-04-08
Vill du ha ett arbete med frihet under ansvar? Vi erbjuder dig ett roligt och socialt extraarbete där kunden är i fokus.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av butiksdemonstrationer.
Du ska ute i livsmedelsbutiken bjuda kunder på utvalda produkter och informera om deras egenskaper och fördelar. Vid behov ansvarar du själv för att tillreda de produkter som ska demonstreras. Du ser till att din tilldelade plats i butiken är säljande, inbjudande och välfylld med aktuella produkter.
Inför ditt första uppdrag får du den utbildning, de profilkläder och det material som behövs för att kunna genomföra din demo på bästa sätt.
Hos oss är frihet under ansvar en självklarhet, då du till största del arbetar självständigt i butik. Under hela din anställning har du nära kontakt med områdesansvariga på SRB Retail House som vägleder dig och stöttar dig i ditt arbete.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och social och du ska ha lätt för att skapa kontakt och kommunicera med människor i din omgivning.
Du tycker det är roligt med försäljning och kontakten med människor.
Tidigare erfarenhet från livsmedelsbutik, demonstrationer, serviceyrken, matlagning och/eller försäljning är meriterande.Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
B-körkort.
Tillgång till bil.
Flytande svenska i tal.
OBS! Du ska finnas tillgänglig för uppdrag bla vecka 19, lör+sön.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett roligt och socialt extrajobb där kundbemötande står i fokus. Antal uppdrag varierar vecka till vecka och månad till månad.
Lön enligt Handels kollektivavtal.
Milersättning som startar och avslutas vid hemmet.
Möjlighet att utveckla dina färdigheter inom försäljning och produktdemonstration.
Om SRB Retail House
Vi på SRB Retail House hjälper dig att vinna slaget i butik. Vi har 30 års erfarenhet av att stödja varumärken och handel att nå sina shoppers där köpbeslutet fattas. Hos oss får du en partner med djup insikt om betydelsen av relationen mellan varumärket och handeln. Du får en partner som förstår nyanserna mellan en shopper och en konsument och vad som driver försäljning både in och ut ur butik.
Vi har lång erfarenhet av att jobba med både riktade insatser i utvalda butiker till omfattande upplägg för hela den svenska och nordiska marknaden. Med oss som leverantör får du lösningar som enkelt kan skalas upp och ner och anpassas för olika marknader och butiksformat. 2023 gick Retail House och SRB Gruppen samman, vilket placerar oss som en av Sveriges största byråer inom Trade- och Shopper Marketing i Norden.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan - varmt välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
