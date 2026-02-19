Butikschef till vår sommarbutik i Skärhamn
2026-02-19
Butikschef till vår sommarbutik i Skärhamn
Som butikschef på Rabalder har du fokus på försäljning. Du jobbar själv som säljare i butik samt har det fulla ansvaret för butikens resultat. Du skall kunna motivera och leda dina medarbetare trots att ni inte jobbar så många timmar tillsammans.
I ditt arbete ingår budgetarbete, schemaläggning, personalansvar samt analys av försäljningen. Att du gillar att jobba mot uppsatta mål samt alltid ger bästa service ser vi som en självklarhet.
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av försäljning i butik och som sätter stort värde på att skapa nära kundrelationer.
• är positiv, resultatorienterad och entusiasmerande med starkt eget driv.
• gillar att arbeta självständigt i högt tempo, och ser utmaningar som en del av din utveckling varje dag.
• känner vikten av att vara en förtroendeingivande, engagerad och ödmjuk säljare.
• kan vara flexibel.
Så här arbetar vi:
• Vi sätter alltid kunden i fokus och ger den vår bästa omsorg och service.
• Vi tar fullt ansvar på våra arbetspass dvs, är kreativa, noggranna och lösningsorienterade.
• Vi strävar ständigt efter att utveckla våra säljaregenskaper och vi arbetar alltid med personlig styling.
• Vi har tydliga gemensamma mål med vår framtida försäljning och sist men inte minst är vi flexibla och stöttar varandra i vardagen.
Helger enligt schema v14-v23, därefter ca 25-30 timmar/vecka tom v35. Ersättning enligt gällande kollektivavtal med tillägg av företagets förmåner.
Känner du att du vill bli en i teamet och att ovan stämmer in på dig är du välkommen med din kortfattade ansökan samt foto till jobb@rabalder.se
Urval sker löpande så skynda dig in med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobb@rabalder.se
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare: Rabalder AB
