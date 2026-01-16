Butikschef till Tele2 i Tollhättan, Etage - vikariat
Tele2 Sverige AB / Chefsjobb / Trollhättan Visa alla chefsjobb i Trollhättan
2026-01-16
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tele2 Sverige AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vad händer när passion möter ledarskap? Hos Tele2 blir det en plattform för framgång! Vi söker en Butikschef till Tollhättan, Etage (vikariat) som brinner för att utveckla medarbetare och driva resultat. Du kommer att coacha ditt team till att överträffa alla mål i en butik där varje kundmöte räknas, och där energi och oslagbar laganda är nyckeln till vår gemensamma framgång.
OM ROLLEN
Som Butikschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av butiken. Du driver försäljning både genom att själv vara aktiv i säljarbetet och genom att inspirera och utveckla våra duktiga säljare så att de blir riktigt proffsiga i mötet med kund. Som person tror vi därför att du är en coachande och inspirerande ledare som har stor förmåga att arbeta strukturerat efter uppsatta mål. Du är duktig på försäljning och brinner för att se dina medarbetare utvecklas.
Och du är inte ensam - du har ett helt team bakom dig.
Tillsammans skapar vi en butik där engagemang, nytänkande och kundfokus genomsyrar allt ni gör. Med din drivkraft och vårt stöd får du verktygen att bygga något riktigt stort - från första kundmötet till ett etablerat nav för service i världsklass.
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i en miljö där du har möjlighet att göra skillnad. Vi har en familjär stämning och med teamet i ryggen får du det bästa utgångsläget för att få butiken att prestera på topp. Vi drivs av intern utveckling och för den som har ambition och vilja ser vi detta som en start för en karriär på Tele2. Som Butikschef erbjuds du en gedigen introduktion samt vårt skräddarsydda ledarskapsprogram för att göra dig mer rustad inför att ta din butik till nya höjder!
Vi söker dig som har:
- erfarenhet inom försäljning och detaljhandeln
- minst ett års erfarenhet av att leda, coacha och följa upp personal
- fullständig gymnasieutbildning och goda engelskkunskaper. Behärskar du fler språk är det givetvis en fördel.
- fyllt 18 år. (Enligt AFS 2023:2 5 kap. 7 § och 6 kap 8 § krävs det att du är 18 år för att kunna arbeta hos oss).
Meriterande:
- Ingen erfarenhet av telekom? Perfekt. Vi tror på kraften i nya perspektiv och ser gärna att du kommer från en annan bransch.
ÄR VI EN MATCH?
Vi är en kreativ och nytänkande organisation där du har möjlighet att ta del av vår starka kultur och våra värderingar. Vi har också ett stort fokus på mångfald och inkludering som vi tror är vägen till framgång! Du kommer ha möjlighet att påverka din roll och det finns goda möjligheter till intern rörlighet. På det sättet bevarar vi den värdefulla kompetens vi behöver. Läs gärna mer om oss på www.tele2.com/career.
Tycker du att det låter spännande? Tveka inte att söka redan idag! Intervjuer kommer att ske löpande. Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Tollhättan, Etage.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Our Values; Be Brave, Take Action, Make it Simple and Act Cost-efficient. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tele2 Sverige AB
(org.nr 556267-5164), https://www.tele2.com/join-us Arbetsplats
Tele2 Jobbnummer
9689810