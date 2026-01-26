Butikschef till Tele2 i Stockholm, Liljeholmstorgets Galleria
Tele2 Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tele2 Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vi öppnar ny butik i Liljeholmstorgets Galleria och söker nu dig som vill vara med på resan!
Vad händer när passion möter ledarskap? Du coachar ditt team till att överträffa målen - tillsammans. En butik där varje möte räknas, där kundfokus, laganda och energi genomsyrar allt. Vill du vara med och bygga upp något från grunden? Nu söker vi en engagerad och driven Butikschef till vår helt nya butik i Liljeholmen!OM OSS
Att leda en ny butik handlar om mer än att öppna dörrarna - det handlar om att bygga något helt från grunden. Som butikschef i vår nya butik i Liljeholmstorgets Galleria får du möjligheten att sätta tonen, forma teamet och skapa en kultur där både medarbetare och kunder trivs.
Du är med från start, sätter riktningen och banar vägen för att nå framgång: från att utveckla rutiner och arbetssätt till att inspirera ditt team att ge service i världsklass. Det är en unik chans att kombinera ledarskap, entreprenörsanda och praktiskt arbete - och se resultatet växa fram, dag för dag.
Om du gillar tanken på att vara med från start, ta ansvar och sätta din prägel på något nytt - då är det här rollen för dig.
Och du är inte ensam - du har ett helt team bakom dig.
Tillsammans skapar ni en butik där engagemang, nytänkande och kundfokus genomsyrar allt ni gör. Med din drivkraft och vårt stöd får du verktygen att bygga något riktigt stort - från första kundmötet till ett etablerat nav för service i världsklass.OM ROLLENSom Butikschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av butiken. Din roll är avgörande för att säkerställa att vi når våra försäljningsmål och att våra kunder får en serviceupplevelse i världsklass.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
- Leda och coacha ditt team för att de ska prestera på topp och leverera enastående kundmöten.
- Ansvara för att skapa en inspirerande arbetsmiljö där både medarbetare och kunder trivs.
- Arbeta aktivt med försäljning och driva butiken mot att överträffa både mål och förväntningar.
- Planera och strukturera verksamheten för att säkerställa smidig och effektiv butiksdrift.
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i en familjär miljö där du, tillsammans med ett dedikerat team, får möjligheten att sätta din prägel på vår nya butik.
Vi söker dig som har:
- erfarenhet inom försäljning och detaljhandeln
- minst ett års erfarenhet av att leda, coacha och följa upp personal
- fullständig gymnasieutbildning och goda engelskkunskaper. Behärskar du fler språk är det givetvis en fördel.
Meriterande:
- Ingen erfarenhet av telecom? Perfekt. Vi tror på kraften i nya perspektiv och ser gärna att du kommer från en annan bransch.
ÄR VI EN MATCH?
Vi är en kreativ och nytänkande organisation där du har möjlighet att ta del av vår starka kultur och våra värderingar. Vi har också ett stort fokus på mångfald och inkludering som vi tror är vägen till framgång! Du kommer ha möjlighet att påverka din roll och det finns goda möjligheter till intern rörlighet. På det sättet bevarar vi den värdefulla kompetens vi behöver. Läs gärna mer om oss på tele2.com/career.
Tycker du att det låter spännande? Tveka inte att söka redan idag! Intervjuer kommer att ske löpande. Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning, placering i Stockholm.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Our Values; Be Brave, Take Action, Make it Simple and Act Cost-efficient. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tele2 Sverige AB
(org.nr 556267-5164), https://www.tele2.com/join-us Arbetsplats
Tele2 Jobbnummer
9704831