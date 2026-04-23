Butikschef Till Scandinavian Photo I Köpenhamn - Nyöppning!
Vill du leda en butik i hjärtat av den kreativa teknikbranschen och samtidigt vara med och utveckla den marknadsledande aktören i Norden inom foto, video och ljud?
Scandinavian Photo öppnar snart sin andra butik i Köpenhamn, centralt belägen i Indre By, med planerad öppning sensommar eller tidig höst 2026! Vi söker nu en drivande, närvarande och affärsorienterad butikschef som kan kombinera passion för kundupplevelser med tydligt ledarskap och ett starkt fokus på försäljning och struktur.
Hos Scandinavian Photo har vi i över 40 år hjälpt kreativa människor att förverkliga sina visioner inom fotografi, ljud, video, film, musik, konst och teknik. Vi brinner för både tekniken och människorna som använder den. Vi vet att rätt verktyg kan förvandla idéer till verklighet och vi finns här för att guida dig så att du väljer rätt produkter för det du vill skapa. Utöver produkter av hög kvalitet erbjuder vi även personlig service. Med vår expertis och vårt engagemang säkerställer vi att du får den utrustning som passar dig bäst.
Om rollen
Scandinavian Photo befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter att stärka vårt kundfokus och vårt erbjudande. Som butikschef får du en viktig roll i att driva det dagliga arbetet framåt och säkerställa en inspirerande och professionell upplevelse för våra kunder.
Eftersom detta är en ny butik som ska öppnas får du en central roll i att bygga teamet och kulturen från grunden. Det handlar i hög grad om att skapa nya rutiner, strukturer och arbetssätt.
Som butikschef har du det övergripande ansvaret för att leda teamet och utveckla försäljningen. Din uppgift blir att säkerställa att Scandinavian Photo fortsatt håller en hög nivå inom service och kvalitet, både i butik, i våra digitala kanaler och vid externa event.
Tjänsten är en heltidstjänst och butikschefen förväntas arbeta helg minst en gång per månad.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, motivera och utveckla ett team av butikssäljare och avdelningsansvariga
Vara en närvarande, coachande och handlingskraftig ledare i butikens dagliga drift
Sätta försäljningsfokus, följa upp KPI:er samt säkerställa hög konvertering och ett starkt fokus på genomsnittligt ordervärde
Säkerställa marknadens bästa kundupplevelse varje dag
Driva struktur, rutiner och arbetssätt som skapar ordning och effektivitet
Genomföra kampanjer, event och produktlanseringar i butik
Arbeta med relationer och nätverk i branschen, både mot privat- och företagskunder
Ansvara för butikens visuella standard och säkerställa att konceptet efterlevs
Samarbeta nära med huvudkontoret och kategoriteam kring sortimentsfrågor
Vem är du?
Vi söker en säljorienterad, nyfiken och trygg ledare som brinner för att utveckla människor och skapa resultat.
Du behöver inte vara expert på foto eller video, men du ska vara genuint intresserad av utrustningen och ha en nyfikenhet på både tekniken, den kreativa visionen samt kundernas behov och vår nischade bransch.
Vi tror att du
Har minst två års erfarenhet av att leda team inom retail eller liknande miljö
Är affärsorienterad och drivs av resultat samt van att arbeta med tydliga mål och uppföljning
Har god förståelse för nyckeltal som konvertering och genomsnittligt ordervärde
Har genomslagskraft och trivs med att vara en tydlig och närvarande ledare
Har lätt för att skapa struktur, ordning och tydliga arbetssätt
Är lösningsorienterad, jordnära och trygg i förändring
Kan inspirera andra och bygga stark teamkänsla
Har ett genuint intresse för teknik och kundmöten
Har erfarenhet av att starta nya butiker eller bygga team (meriterande)
Du ska kunna kommunicera obehindrat på danska i tal och använda språket i det dagliga arbetet.
Varför Scandinavian Photo?
Hos oss möter du en arbetsplats med stor frihet under ansvar, där du blir en del av ett engagerat team av kreativa, fotografer och teknikintresserade kollegor. Du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom foto, video och content creation i en kultur präglad av teamwork, passion, kundfokus och kvalitet. Scandinavian Photo är ett väletablerat företag i fortsatt tillväxt, och i rollen som butikschef får du en reell möjlighet att påverka och vara med och forma butikens framtid.
I rekryteringsprocessen använder vi personlighetstester, kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret.
I denna rekrytering samarbetar Scandinavian Photo med Retail Recruitment, och ansvarig rekryteringskonsult är Julia Stranne.
Varmt välkommen med din ansökan!
Scandinavian Photo har i över 40 år hjälpt kreatörer och företag att hitta rätt teknik inom foto, video och ljud. Vi brinner för både produkterna och människorna som använder dem, och vår kultur präglas av teamwork, kvalitet, kundfokus och passion.
I dag är vi Nordens ledande aktör inom vårt område med webhandel i fyra länder och butiker i bland annat Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Malmö och Borås. Vi erbjuder ett brett sortiment, personlig service och inspiration genom event och utbildningar.
Hos oss möter du en kreativ miljö där både entusiaster, nybörjare och professionella kan utvecklas och hitta rätt lösningar för sina behov. Scandinavian Photo har cirka 120 anställda och en omsättning på omkring en miljard kronor. Så ansöker du
