Butikschef till Röda Korsets Second Hand-butik Hornsgatan
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
Bli en del av världens största humanitära rörelse
Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer.
Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta.
Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar - i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Är du en engagerad ledare med en passion för försäljning och humanitärt arbete? Vill du skapa en arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas? Då kan du vara den vi söker! Nu söker vi en butikschef som med kreativitet och struktur tar butiken till nästa nivå.
Om oss:
Svenska Röda Korset har 260 second hand-butiker och finns från Ystad i Söder till Kiruna i norr som bidrar till Röda Korsets verksamhet. Syftet med vår second hand är att skapa intäkter till Röda Korset som kan användas i verksamheter som ger hopp och räddar liv, lokalt, nationellt och internationellt.
Om tjänsten:
Som butikschef är du operativt ansvarig för den dagliga driften och utvecklingen av butiken i enlighet med Röda Korsets värdegrund och koncept. Du är en synlig och närvarande ledare som genom ett kommunikativt och engagerande ledarskap skapar en stimulerande och inkluderande arbetsmiljö för både volontärer, praktikanter och anställda.
Det innebär att:
• Utveckla butiken i enlighet med Röda Korset värdegrund och koncept
• Leda volontärer, praktikanter och anställda i butiken
• Utveckla rutiner och arbetssätt för butiksdriften, lagerhållning, transporter och gåvohantering.
• Bemanning och schemaläggning
• Varuexponering och prissättning
• Skapa samarbeten med relevanta partners och aktörer i samhället
• Intern och extern kommunikation
• Ekonomiskt ansvar för verksamheten
• Personalansvar
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
Om dig:
Vi vill att du har gedigen erfarenhet av ledarskap och butiksdrift, gärna på butikschefsnivå. Du tycker om att arbeta med människor och drivs av att ständigt utveckla butiken för att nå en så bra försäljning som möjligt. Du tycker om att arbeta "brett" och har en administrativ ådra samt datavana. Samtidigt är du inte rädd för att "hugga i" när det gäller de dagliga arbetsuppgifter som exponering, kassa, lagerarbete och logistik.
Du har:
• Minst 2 års erfarenhet av butiksledning och försäljning inom detaljhandeln
• Erfarenhet av att leda och utveckla personalgrupper
• Kunskap kring sociala medier och nätverksskapande aktiviteter
• Erfarenhet av personalansvar och systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagar och avtal gällande arbetsgivaransvar och arbetsmiljö
• Erfarenhet av att rapportera och kommunicera resultat mot budget
• God datorvana, gärna kunskaper i Office 365
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda och engagera volontärer
• Erfarenhet av arbete inom Second Hand-försäljning
• Erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor samt remake
• Egen erfarenhet av att arbeta som volontär
• Erfarenhet av att handleda praktikanter
• Kunskaper i fler språk än svenska och engelska
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i vår butik på Hornsgatan 56 i Stockholm. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Start enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 3 mars men sök gärna tidigare då vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi lägger stor vikt på den personliga lämpligheten.
För mer information om tjänsten är du välkommen att ställa dina frågor till enhetschef Second hand, Magnus Lundén på mejl magnus.lunden@redcross.se
Så här rekryterar vi:
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Här hittar du information om Svenska Röda Korset som arbetsgivare samt kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
