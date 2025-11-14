Butikschef till ÆRA Fashion - Landvetter Airport, Göteborg
2025-11-14
Älskar du kundmötet, ledarskap och högt tempo? Nu söker vi en butikschef till ÆRA Fashion på Landvetter Airport i Göteborg!
Som butikschef hos oss får du leda ett dedikerat säljteam, skapa förstklassiga kundupplevelser och driva en inspirerande butiksmiljö. Har du erfarenhet av rollen och ett starkt engagemang att utveckla både människor och affär? Då kan du vara den vi söker.
Om ÆRA Fashion Vi finns endast på flygplatser runtom i Europa och arbetar i en inspirerande och dynamisk miljö med kunder på väg till semestrar, affärsresor eller andra äventyr!
Hos oss hittar du det bästa från både nya trender och klassiska, tidlösa plagg, tillsammans med väskor, skor och accessoarer för dam och herr. Vi erbjuder varumärken som Boss, Matinique, Gant, Barbour, Morris, Sand, UBR, Parajumpers, Amundsen, Norrøna, Peak Performance och fler.
Som butikschef ansvarar du för: Du ansvarar för den dagliga driften och för att upprätthålla hög butikstandard. Du har resultat- och personalansvar för ett team på cirka 10 personer och får stor frihet att leda butiken mot uppsatta mål. Rollen innebär att arbeta självständigt samtidigt som du ingår i ett större sammanhang med kollegor som du träffar under året för utbyte.
Att arbeta på en flygplats innebär särskilda förutsättningar - långa öppettider, högt flöde av kunder och ett tempo som kräver snabbhet, struktur och flexibilitet. Därför behöver du trivas när det händer mycket!
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
* Positiv i din framtoning och med ett genuint intresse för mötet mellan människor * Lösningsorienterad och bekväm i ett högt tempo * Har starkt driv och en vilja att nå uppsatta mål * En tydlig och trygg ledare som motiverar genom att inkludera och följa upp * Van att planera, organisera och ta ansvar från start till mål
Arbetsuppgifter:
Övergripande ansvar för drift, personal, budget och resultat
Maximera butikens försäljning och lönsamhet
Säkerställa att teamet levererar bästa möjliga kundupplevelse
Bemanningsplanering, rekrytering, introduktion och uppföljning av medarbetare
Inspirera och skapa förutsättningar för motivation och utveckling av teamet
Ansvara för varuexponering och genomföra säljaktiviteter Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som butikschef med personalansvar
God kunskap i försäljning och kundbemötande
Erfarenhet av att bygga team
God ekonomisk kunskap samt vana att arbeta med relevanta system och butikens nyckeltal
Svenska i tal och skrift är ett krav; övriga språk är meriterande
Stort intresse för mode, trender och försäljning
Vi erbjuder:
En varierad, rolig och fartfylld arbetsdag
Goda arbetsvillkor i en inspirerande arbetsmiljö
Förmånliga personalförmåner i ett växande företag med flygplatsbutiker i hela Norden och Europa
Anställningsform: Tillsvidare, heltid (provanställning tillämpas)
Placering: Landvetter Airport, Göteborg
Lön: Månadslön
Arbetstider: Varierade arbetstider då butiken är öppen alla dagar kl: 05.00-20.00
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Krav: Anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning inkl. bakgrundskontroll enligt Swedavias kriterier
I denna rekryteringsprocess samarbetar ÆRA Fashion med Retail Knowledge. Ansvarig rekryterare är Tina Pascotto. Vid frågor: tina@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren Hos ÆRA Fashion hittar du det senaste inom mode - från trendplagg till klassiska och tidlösa produkter.
Företaget har en stor del av sin verksamhet på flygplatser och är uppdelat i två divisioner: Duty Free och Fashion. Vår vision är att bli Nordens ledande operatör av flygplatsbutiker, varuhus och outlets.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
