Butikschef till Myrorna i Södertälje och Skärholmen
Frälsningsarmén / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2026-06-25
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frälsningsarmén i Södertälje
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Inom kort öppnar vi dörrarna till en helt ny Myrornabutik i Lunagallerian, Södertälje – och nu har du chansen att vara med från allra första början. Det är en rolig och meningsfull möjlighet att bidra till Myrornas fortsatta utveckling. Vi söker en Butikschef till den nya butiken som också kommer ansvara för vår butik i Skärholmen, södra Stockholm.
Som butikschef hos Myrorna driver du dina butiker med stort eget ansvar och mandat. Du har helhetsansvar för butikens resultat, utveckling och drift – och stor frihet att forma arbetssätt, team och kundupplevelse inom ramen för Myrornas affärsidé och värderingar. Du leder och utvecklar ett team på ca 6 personer per butik och skapar engagemang, delaktighet och gemensam riktning för att nå butikens mål. Dessutom handleder du och ditt team ett antal praktikanter som är sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med ett affärsmässigt och närvarande ledarskap säkerställer du att butiken är levande, attraktiv och lönsam.
I rollen ingår bland annat att:
Driva och utveckla den dagliga verksamheten med fokus på försäljning, resultat och kundupplevelse
Följa upp och analysera nyckeltal – och själv omsätta insikter till konkreta förbättringar i butiken
Planera och genomföra kampanjer och aktiviteter på ett sätt som passar din butik och dina kunder - med utgångspunkt i vår Marknadsplan
Skapa en trygg, inkluderande och välfungerande arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas
Ha fullt ansvar för personal, budget och resultat, med stöd från regionchef
Är du den vi söker?
Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare och butiken att lyckas, du sätter tydliga mål, delegerar ansvar och följer upp mål och prestationer. Du är strukturerad och tydlig i din ledarroll och trivs med ett högt tempo. Vidare är du ansvarstagande, positiv och har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot din omgivning. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift då du kommer coacha, vägleda och stötta personer som kommer till oss och gör praktik.
Som person har du ett brinnande intresse för mode och inredning. Du har känsla för trender och varumärken och vet vad kunden efterfrågar. Du förstår vikten av att marknadsföra och kommunicera med kund genom sociala medier.
Din bakgrund
Du kommer jobba tätt med vår varuförsörjning och kommer således ha påverkan på sortimentet i butik. Vi ser därför att du har erfarenhet av att jobba med inköp och prissättning i kombination med försäljning. Vidare har du aktuell erfarenhet av att jobba inom en ledande befattning. Vi ser gärna att du har en utbildning inom visual merchandising eller har motsvarande kompetens efter att ha arbetat med det visuella uttrycket i butik.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande arbete där du är delaktig i den direkta affärsverksamheten. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Myrorna har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag samt rabatterad premie på gruppförsäkring.
Tjänsten är tillsvidare på 100 %, provanställning tillämpas. Start omgående, enligt överenskommelse. Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje. Information om tjänsten lämnas av Regionchef sepehr.shafai@myrorna.se
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör – från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan 130 år tillbaka.
Läs mer på myrorna.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
151 72 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9978440