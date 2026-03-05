Butikschef till Myrorna i Karlstad
Frälsningsarmén / Chefsjobb / Karlstad Visa alla chefsjobb i Karlstad
2026-03-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frälsningsarmén i Karlstad
, Kristinehamn
, Nacka
, Örebro
, Lidköping
eller i hela Sverige
Är du en trygg ledare som älskar försäljning och att utveckla verksamheten genom dina medarbetare? Vill du dessutom bidra till en mer hållbar värld? Myrorna söker nu en vikarierande butikschef till vår butik i Karlstad.
Som butikschef har du det övergripande ansvaret för att butiken drivs i linje med Myrornas affärsplan och värderingar - mod, ansvar och mångfald - samt levererar på butikens försäljningsmål. Du kommer leda ett team om ca 10 medarbetare som du motiverar och engagerar så att ni tillsammans når butikens mål. Utöver detta kan det tillkomma ett par personer som gör sin arbetsträning eller praktik på butiken.
Butiken har utöver butiksdriften också en egen produktion av hårda varor såsom inredning, prylar, tavlor och böcker, som man sorterar, värderar och prissätter. De mjuka varorna; mode och textil, levereras prismärkt till butiken från produktionen i Tagene, Göteborg.
Som butikschef ingår också att:
• Ansvara för den dagliga driften och följa upp nyckeltal.
• Säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt marknadsplan.
• Upprätta en god arbetsmiljö genom att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet i butiken.
• Inneha personal-, budget och resultatansvar.
Är du den vi söker?
Som person har du ett brinnande intresse för mode och inredning. Du har känsla för trender och varumärken och vet vad kunden efterfrågar. Du förstår vikten av att marknadsföra och kommunicera med kund genom sociala medier. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare och butiken att lyckas, du sätter tydliga mål, delegerar ansvar och följer upp mål och prestationer. Du är strukturerad och tydlig i din ledarroll och trivs med ett högt tempo. Vidare är du ansvarstagande, positiv och har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot din omgivning. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift då du kommer coacha, vägleda och stötta personer som kommer till oss och gör praktik. Publiceringsdatum2026-03-05Bakgrund
Då butiken sorterar och värderar varor själva ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med inköp och prissättning i kombination med försäljning. Vidare har du aktuell erfarenhet av att jobba inom en ledande befattning. Vi ser gärna att du har en utbildning inom visual merchandising eller har motsvarande kompetens efter att ha arbetat med det visuella uttrycket i butik.
Vad vi kan erbjuda dig
Myrorna erbjuder dig ett utvecklande arbete där du är delaktig i den direkta affärsverksamheten. Du får också möjlighet att medverka till Myrornas engagemang för en positiv samhällsförändring med fokus på återanvändning, arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Myrorna har kollektivavtal och du erbjuds friskvårdsbidrag samt rabatterad premie på gruppförsäkring.
Tjänsten är ett vikariat, 1 år, med start omgående eller enlig överenskommelse. Det finns också goda möjligheter till förlängning. Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
Information om tjänsten lämnas av försäljningschef Matilda Wester, matilda.wester@myrorna.se
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som sedan 125 år tillbaka verkar för en mer hållbar värld. Läs mer på myrorna.se. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
, http://https://www.myrorna.se/ Arbetsplats
Myrorna Kontakt
HR-partner
Karin Carlsson karin.carlsson@myrorna.se Jobbnummer
9778974