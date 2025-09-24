Butikschef till ICA Maxi Special Ängelholm
Vill du göra skillnad i våra kunders vardag och vill göra deras liv lite enklare? Drivs du av försäljning, medarbetarutveckling men samtidigt har ett stort engagemang i kunden? Då kan du vara vår nästa butikschef!
Som butikschef har du totalt drift-, personal- och resultatansvar. Du arbetar aktivt i butik tillsammans med din personal och framförallt skapar en positiv upplevelse för våra kunder genom en kommersiell butik och personlig service. I vårt sortiment erbjuder vi det som inte är mat, allt från leksaker, kläder, husgeråd, städartiklar och grillar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Teamet består av en butikschef, en försäljningansvarig och 7 säljare.
Du har, utöver gymnasieutbildning, butiksledarutbildning och relevant branschvana som butikschef där du haft personal-, budget- och resultatansvar. Du talar och skriver svenska obehindrat, har goda IT-kunskaper, är resultatorienterad och bedriver ett gott ledarskap.
Vi tror på varje individs potential att lära och utvecklas. Hos oss får du jobba sida vid sida med kollegor som drivs av att utvecklas, testa, förändra och förbättra. Med innovation, ny teknik och branschens skickligaste människor bygger vi framtidens lösningar som gör varje dag lite enklare.
Läs mer om livet på ICA här: karriar.icagruppen.se/se/sv#!/livet-pa-ica
Tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Niklas Jägerfall, niklas.jagerfall@ica.se
. Vi tar ej emot ansökningar via mail.
Ansök redan idag, dock senast 2025-10-07.
Drogtestning samt utdrag ur belastningsregistret förekommer i våra rekryteringsprocesser.
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
