Butikschef till Gottebiten Morast Charlottenberg - Nordens största godis...

2025-09-26
Vi söker dig som genom ett operativt ansvar och strategiskt ledarskap vill vara med att driva en av Nordens största godisbutiker och skapa kundupplevelser i världsklass. Som nyckelperson i en av våra flaggskeppsbutiker får du chansen att skapa magiska upplevelser för kunden - varje dag. Om rollen Som butikschef på Gottebiten Morast i Charlottenberg får du möjligheten att ha det övergripande ansvaret för att driva butiken samt leda, motivera och inspirera butikens 15 medarbetare. I rollen som butikschef är du en del av det dagliga arbetet och leder teamet genom att vara närvarande och engagerad på butiksgolvet. Centralt i rollen som butikschef är att vara varumärkets ansikte utåt och att säkerställa att varje kundmöte blir av världsklass. Tjänsten innefattas av en tillsvidareanställning om 100% med tillträde from 1/12 eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara en aktiv ledare som inspirerar och engagerar teamet. Ansvarar för rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare genom coachning och regelbundna samtal
Driva och utveckla butikens försäljning genom att motivera personalen, säkerställa hög kundservice och skapa kundupplevelser i världsklass.
Ansvara för bemanningsstruktur, planera och strukturera det dagliga arbetet för en välfungerande butik samt hantera fakturor, följesedlar och avvikelser
Säkerställa att budgetar och försäljningsmål uppnås genom kontinuerlig analys och uppföljning av försäljning, personal, budget och lagerstatus
Säkerställa rutiner, koncept och gällande lagkrav samt aktivt arbeta med ständiga förbättringar.
Krav och kvalifikationer/Bakgrund För att lyckas i rollen ser vi att du är en naturlig ledare med ett brinnande intresse för försäljning och service. Din förmåga att motivera och inspirera ditt team är lika viktig som din fleråriga erfarenhet av butiksdrift och personalansvar. Du är lösningsorienterad och bekväm med att hantera allt från schemaläggning och rekrytering till operativt butiksarbete och annan administration.
Vi värdesätter ett coachande ledarskap som stärker teamets självständighet och initiativförmåga. Du behöver behärska svenska i tal och skrift, och då vi är en gränshandelsaktör är viss förståelse för norska även meriterande. Som en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst kommer det att ingå ett alkohol- och drogtest samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Detta görs för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö, i linje med våra interna rutiner.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hos oss får du Det här är en spännande och utvecklande roll där du får möjlighet att påverka butikens framgång och vara en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en inspirerande butiksmiljö. Du kommer att arbeta i en dynamisk och kundfokuserad miljö med högt tempo, där möjligheter skapas varje dag.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av engagemang, energi och gemenskap, och där du får chansen att vara en del av en framgångsrik och växande koncern. Här får du ett stimulerande jobb med stora möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling. Dessutom ingår förmåner som friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och tjänstepension - allt för att du ska trivas och må bra både på och utanför jobbet.
Är du redo att leda och inspirera?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta regionchef Hanna Ristwall, hanna.ristwall@godisfabriken.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
Gottebiten Strömstad AB

(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se
(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB
Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se
9528457