Butikschef till Glasögonmagasinet, Majorna och Kållered
AB Effektiv Borås / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-09-08
Är du en erfaren butikschef med passion för ledarskap, struktur och kundservice? Vill du vara en del av ett familjärt företag där alla arbetar tillsammans mot samma mål? Glasögonmagasinet söker nu en driven och engagerad butikschef till våra två butiker i Majorna och Kållered!
Din framtida arbetsgivare
Glasögonmagasinet är en optikkedja som erbjuder förstklassig service och ett brett sortiment av glasögon, kontaktlinser och solglasögon till konkurrenskraftiga priser. Med en stark lokal förankring och butiker i bland annat Majorna och Kållered, strävar vi efter att ge kunderna den bästa synkomforten tillsammans med personlig service. Vårt sortiment inkluderar både hållbara bågar och de senaste mode- och märkesbågarna, noggrant utvalda av butikspersonalen för att möta våra lokala kunders behov. Totalt har vi 21 butiker utspritt över Sverige och nu önskar vi förstärkning till vårt team här i Göteborg. Läs gärna mer oss på: glasogonmagasinet.se
Vad erbjuder rollen?
Som butikschef hos oss kommer du att ansvara för den dagliga driften av våra två butiker i Majorna och Kållered. Du leder och inspirerar dina team, som består av en optiker och två säljare per butik, och säkerställer att verksamheten fungerar effektivt med fokus på service, ordning och struktur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och coacha butiksteamet för att säkerställa en fortsatt hög servicenivå mot våra många återkommande kunder.
Ansvara för den dagliga driften, inklusive bemanningsplanering, inköp och viss ekonomi
Arbeta med försäljning, kundbemötande och kvalitetsuppföljning
Säkerställa att butikerna är välorganiserade och följer företagets riktlinjer
Driva butikerna mot uppsatta mål och resultat i nära samarbete med vår regionchef
Arbetet sker under butikernas öppettider som är vardagar 09.00-18.00, samt lördagar 09.00-14.00. Vi har stängt söndagar och röda dagar. Under sommaren arbetar vi inte helger.
Vem är du?
För att vara den vi söker är du en erfaren butikschef eller ledare med en tydlig känsla för struktur och ordning, med vana från arbete inom butik. Du har förmågan att leda och utveckla medarbetare samtidigt som du skapar en stabil och välorganiserad butiksmiljö.
Vidare ser vi även att du:
Har kompletta gymnasiebetyg eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Hanterar svenska i tal och skrift samt har kunskaper i engelska
Har körkort
Det upplevs meriterande med erfarenhet inom optik sedan innan men är inget krav.
Är detta din perfekta match?
Glasögonmagasinet har ett välfungerande team och din uppgift blir att bibehålla en positiv arbetskultur samt säkerställa att butikerna drivs effektivt genom tydliga rutiner och processer. Vi ser gärna att du har ett analytiskt, prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt för att skapa de bästa förutsättningarna för både kunder och medarbetare. Detta är den perfekta matchen för dig som har erfarenhet av ledarskap inom service eller butik och brinner för att skapa en välorganiserad och kundfokuserad butiksmiljö. Har du dessutom en naturlig förmåga att strukturera och inspirerar ditt team att leverera en serviceupplevelse av högsta kvalitet är detta tjänsten för dig.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 5/10. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
