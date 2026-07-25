Butikschef till etablerat företag inom byggmaterial i Göteborg!
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Butikschef till etablerat företag inom byggmaterial i Göteborg
Drivs du av försäljning, affärsutveckling och att leda ett team mot gemensamma mål? Vi söker nu en resultatinriktad ledare till en väletablerad verksamhet i Göteborg. Publiceringsdatum2026-07-25Om företaget
Vår uppdragsgivare är ett etablerat företag inom byggmaterial med verksamhet riktad mot både företagskunder och privatpersoner. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas med stort fokus på försäljning, kundrelationer och lönsam tillväxt. Nu söker vi en affärsdriven ledare som vill bidra till verksamhetens fortsatta framgång i Göteborg.
Om rollen
Detta är en operativ ledarroll med stort fokus på försäljning och affärsutveckling. Du ansvarar för att driva verksamheten framåt, utveckla kundrelationer och säkerställa att försäljnings- och lönsamhetsmål uppnås. Samtidigt leder, coachar och utvecklar du medarbetarna i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för verksamhetens försäljning, budget och resultat.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Leda, coacha och följa upp medarbetarnas prestationer.
Säkerställa effektiva arbetsprocesser och hög kundservice.
Skapa en engagerande arbetsmiljö med tydligt fokus på resultat och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt affärsdriv och erfarenhet av försäljning. Du är initiativtagande, målinriktad och trivs med att skapa resultat genom både eget arbete och genom att utveckla andra.
Som ledare är du tydlig, engagerad och trygg i att fatta beslut. Du motiveras av att arbeta i en verksamhet med högt tempo och tydliga mål. Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och affärsutveckling.
Erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
God affärsförståelse och vana att arbeta mot budget och uppsatta mål.
Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande.
Vi erbjuder
Du erbjuds en viktig roll i ett väletablerat företag inom byggmaterialbranschen i Göteborg med goda utvecklingsmöjligheter. Tjänsten innebär stort eget ansvar, möjlighet att påverka verksamheten och en attraktiv ersättningsmodell med både fast och rörlig lön.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Retail Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailrecruitment.se 0706-067646 Jobbnummer
10011519