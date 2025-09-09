Butikschef till Brothers Solna, Mall of Scandinavia
Om Brothers
Brothers är en ledande svensk herrmodekedja med 40 butiker i Sverige. Med 30 års erfarenhet på den svenska marknaden har Brothers utvecklat ett brett utbud med starka, välkonstruerade produkter i hög kvalitet med fokus på egen design och uttryck.
Tillsammans är vi fler än 250 medarbetare som alla har drivet och ambitionen att erbjuda mode i kombination med enastående service, oavsett tjänst eller ort.
Vår ambition är enkel: Vi vill göra det möjligt för varje man att vara sitt bästa jag!
Hej Butikschef - letar du efter ett nytt jobb? Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av en liknande roll i ett modeföretag. Har du dessutom arbetat med herrmode tycker vi att du skall läsa vidare.Att du gillar försäljning, kunder och att leda andra är en självklarhet. Du vet ju att butikschefsjobbet är varierande och oförutsägbart - dagen blir sällan som planerat och så är det hos oss på Brothers också.
Vi vet att du är en tusenkonstnär som kan ha "många bollar i luften" på riktigt, inte bara som en sliten klyscha. Vi som vet, vi vet.
Ditt ansvarHos oss kommer du att jobba självständigt i din egen butik. Därför är det viktigt att du är trygg i din roll och är bra på självledarskap.
I rollen ingår:
Personal- och resultatansvar
Driva försäljning
Rekrytera personal
Hålla medarbetarsamtal
Jobba som visual merchandiser
Allt annat som hör butikschefsrollen till
Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av butikschefsroll, gärna inom mode
Grundkunskap inom arbetsrätt och schemaläggning
Baskunskap inom arbetsmiljö är meriterande (kurs i SAM ingår i introduktion)
Förmåga att leda, utveckla och inspirera andra
Lösningsorienterad, positiv och pragmatisk
Flexibel och trivs när tempot är som högst
Tjänsten
Plats: Brothers Mall of Scandinavia, Solna
Arbetstid: 40 h/v (100%)
Tillträde: Snarast möjligt
Anställning: 6 månaders provanställning
Arbetstidens förläggning: Vardagar, kvällar och helger
Vill du bli en del av oss?
Vi vill hjälpa våra kunder till att vara sitt bästa jag genom det de har på sig - och vi vill att du skall vara ditt bästa jag i din roll som butikschef på Brothers!
Vänta inte med att söka - vi kommer tillsätta tjänsten så snart vi har hittat varandra.
