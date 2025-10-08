Butikschef till Arken Zoo Ingelsta shopping, Norrköping
Arken Zoo är en rikstäckande kedja inom zoobutiksbranschen som driver franchise och centralägda butiker. Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och vi fortsätter att expandera och varumärket Arken Zoo stärks kontinuerligt. I våra butiker har vi ett noga utvalt sortiment till många olika typer av husdjur. Vi älskar djur och våra kärnvärden är kärlek, kunskap och kvalitet.
Om anställningen
Du erbjuds en tillsvidaretjänst på heltid i ett lönsamt och snabbt växande företag. Tjänsten är förlagd till en Arken Zoos butik på Ingelsta shopping, Norrköping.
• Tjänsten är på heltid, 38,25h/vecka.
• Anställningsavtal och lön mm. enligt överenskommelse.
• Arbetstider, dag, kväll och helg efter schema.
• Tillträde November Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär bland annat:
• Att du ger bästa kundservice varje gång du jobbar och att alltid hjälpa kunden till rätt val av produkt.
• Att du är en driven säljare som älskar mötet med kunden.
• Butiksskötsel, underhåll, uppackning, påfyllning och försäljning.
Butikschefsrollen innebär bland annat:
• Aktivt arbetar i butiken tillsammans med din personal
• Har personal- och resultatansvar för butiken
• Ansvarar för att butiken är attraktiv och säljande
• Ansvarar för att våra kunder är nöjda
• Utvecklar medarbetarna i deras roller
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en passion för husdjur, särskilt hund och katt. Du ska vara en utpräglad servicemänniska och ha en viss erfarenhet av butiksarbete och försäljning inom detalj- eller dagligvaruhandeln.
Djurvårdsutbildning från gymnasiet, djurparker etc. är en merit men inget krav.
• Erfarenhet av ledande befattning från detalj- eller dagligvaruhandel är ett krav då det krävs stora kunskaper i affärsmannaskap, personalledning och butiksdrift.
• Ledarskap, erfarenheter av att leda och utveckla säljande personal mot kvalitativa- och kvantitativa mål.
• Schemaläggning, erfarenhet av praktiskt schemaläggningsarbete i t ex webbaserat program
• Grundläggande IT-kunskaper
Så här söker du tjänsten
Klicka på "Skicka ansökan", fyll i formuläret och ladda upp dina ansökningshandlingar.
Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta regionchef Maria Holm på maria.holm@arkenzoo.se
Observera att ansökningshandlingar endast kan skickas via "Skicka ansökan"-funktionen. Inskickade ansökningar via e-mail kan ej behandlas.
Sista ansökningsdag är 2025-10-26
