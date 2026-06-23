Butikschef sökes till Mattbutiken Stockholm
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2026-06-23
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Butikschef sökes till Mattbutiken Stockholm
Vill du leda en växande butik och inspirera ett framgångsrikt team?
Mattbutiken Stockholm söker en driven, engagerad och affärsinriktad butikschef som vill ta ansvar för den dagliga driften och bidra till butikens fortsatta utveckling.
Som butikschef får du en nyckelroll i verksamheten med stort ansvar och möjlighet att påverka butikens resultat, kundupplevelse och framtida tillväxt.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av butiken
Leda, motivera och utveckla personalen
Säkerställa hög kundservice och kundnöjdhet
Arbeta aktivt med försäljning och resultatmål
Planera bemanning och schemaläggning
Hantera varubeställningar och lager
Följa upp nyckeltal, försäljning och budget
Säkerställa att butiken är välorganiserad och inspirerande för kunderna
Vi söker dig som
Har erfarenhet av butik, försäljning eller ledarskap eller med rätt egenskaper
Är en naturlig ledare som skapar engagemang
Är resultatorienterad och affärsdriven
Har god organisationsförmåga och är ansvarstagande
Trivs med kundkontakt och att arbeta mot mål
Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder
✓ Generös grundlön
✓ Bonus och prestationsbaserade incitament
✓ Fasta arbetstider
✓ Tjänstepension
✓ Friskvårdsbidrag
✓ Personalrabatter
✓ Betald introduktion och utbildning
✓ Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
✓ Trevlig arbetsmiljö med familjär företagskultur
✓ Personalaktiviteter och teamträffar
✓ Långsiktig och trygg anställning
Anställningsform
Heltid
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)Så ansöker du
OBS ENDAST ANSÖKAN VIA MAIL- RING INTE.
Skicka ditt CV och en kort presentation till Info@mattbutiken.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till Mattbutiken Stockholm!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
info@MATTBUTIKEN.se
E-post: info@MATTBUTIKEN.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STOCKHOLM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Langettering Aktiebolag
(org.nr 556366-8424), https://www.mattbutiken.se/
Runebergsgatan 10 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Mattbutiken Stockholm Jobbnummer
9975984