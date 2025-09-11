Butikschef Nordsjö Idé och Design i Stockholm
2025-09-11
Nordsjö PRO-Butiker levererar högkvalitativ färg från Nordsjö och erbjuder hög service med fokus på kvalitet till den professionella målaren. Nordsjö PRO-butikerna ägs av AkzoNobel Decorative Coatings AB.
Till våra butiker i Stockholm söker vi en passionerad butikschef med goda erfarenheter av sälj och ledarskap. Välkommen med din ansökan!
Vad kan AkzoNobel erbjuda dig?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas. Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag och har fått Top Employer certifiering 2025. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vad kommer du att arbeta med?
I rollen som Butikschef i Stockholm har du helhetsansvar för våra två butiker på Ynglingagatan och i Västberga. Merparten av din arbetstid kommer att vara förlagd till butiken i Västberga. Du driver och utvecklar butikerna inom de ramar som anges av vårt butikskoncept och är också med från start innan öppningen med allt arbete därtill.
Försäljningen hos våra butikers produkter riktar sig främst till proffsmålare, där din viktigaste uppgift blir att överträffa våra kunders förväntningar genom enastående kundservice och butiksupplevelse, samtidigt som du bidrar till en ökad försäljning och lönsamhet. Genom ditt utmärkta ledarskap, ditt skarpa sinne för affärer, samt personliga drivkraft till att coacha dina medarbetare, skapar du förutsättningar för er att bygga återkommande och långsiktiga kundrelationer. Du har en positiv inställning och förstår vikten av samarbete för att bygga långsiktiga relationer med såväl våra kunder som inom organisationen med andra butikschefer, utesäljarna samt andra funktioner inom bolaget.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Driva och utveckla försäljning för att nå uppsatta försäljningsmål och nyckeltal genom att bland annat driva aktiviteter och kampanjer för våra proffskunder
• Planera och följa upp den dagliga butiksdriften i form av bemanning/schemaläggning
• Rekrytera, coacha, motivera och träna medarbetare
• Ansvara för butikens hela varuförsörjning
• Se till att butiken är välskött, tilltalande och följer butikskoncept
• Tillsammans med fältsäljare utveckla relationer och service till professionella kunder.
Butikens öppettider är mellan 06:00 - 17:00 måndag till fredag.
Detta är en tillsvidareanställning på heltid och du rapporterar till Operational Manager.
Vem är du?
Som person har du ett starkt intresse av att leda och coacha medarbetare, och med tydligt affärsfokus drivs du av att nå resultat. Du är organiserad och arbetar på ett strukturerat sätt för att uppnå effektivitet i ditt arbete. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift och då vi arbetar i en global organisation är även goda kunskaper i engelska ett krav.
För att lyckas i denna roll vill vi att du har några års erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt ha arbetat som butikschef eller med liknande ansvar. Erfarenhet från branschen och försäljning till professionella kunder är starkt meriterande. Du har minst gymnasieutbildning, troligtvis inom ekonomi eller försäljning. Körkort B är ett krav.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi mycket engagerade i att säkerställa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla våra anställda kan vara sitt bästa jag. VI strävar efter att omfamna mångfald, tolerans och respekt. Vår rekryteringsprocess spelar en stor roll i denna resa eftersom den lägger grunden för en mångsidig arbetsmiljö. Av denna anledning utbildar och tränar vi våra Talent Acquisition Partner och rekryterande chefer i att förstå och hantera våra omedvetna fördomar. Genom detta arbete strävar vi efter medvetenhet och att vidta åtgärder när det är aktuellt. I vår organisation behandlas alla kvalificerade sökande ur ett jämlikt och jämställt perspektiv - utan hänsyn till etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
Tveka inte, ta steget och lämna in din ansökan redan idag för att din chans att få jobba tillsammans med oss! Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail och vi går igenom ansökningarna löpande.
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Benjamin Carlsson, Operational Manager Sverige, +46 708 35 06 32.
För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Ami Sandberg, Talent Acquisition Partner, ami.sandberg@akzonobel.com Så ansöker du
