Butikschef Godisfabriken Hogdal- Led med energi och engagemang!
2026-02-20
Brinner du för kundservice och försäljning? Är du en inspirerande ledare som trivs med att motivera och utveckla ditt team? Då är detta rollen för dig! Som butikschef på Godisfabriken i Hogdal är du en förebild i butikens dagliga arbete. Du leder genom att vara närvarande på golvet, coacha ditt team och skapa en butiksmiljö där kundupplevelsen står i fokus. Du tar ansvar för att butiken når sina försäljningsmål genom att driva försäljning och bygga en engagerad personalgrupp.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Vara en aktiv ledare i butiken, inspirera och engagera ditt team för att ge kunderna den bästa upplevelsen.
Driva och utveckla butikens försäljning genom att motivera personalen och säkerställa hög kundservice.
Ansvara för att uppsatta budgetar och försäljningsmål uppnås.
Rekrytera, introducera och utveckla medarbetare genom regelbundna samtal och coachning.
Skapa och upprätthålla en välplanerad och effektiv bemanningsstruktur.
Planera och strukturera det dagliga arbetet för att säkerställa en välfungerande butik.
Attestera fakturor, hantera följesedlar och följa upp eventuella avvikelser.
Kontinuerligt analysera och följa upp försäljning, personal, budget och lagerstatus.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av detaljhandel och ett starkt försäljningsdriv.
Är en naturlig ledare som motiverar och inspirerar sitt team till framgång.
Trivs med att arbeta operativt och leda genom att vara närvarande på butiksgolvet.
Är en engagerad och lösningsorienterad person med god förmåga att planera och organisera.
Har erfarenhet av personalansvar, rekrytering och schemaläggning.
Har god datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande roll där du får möjlighet att påverka butikens framgång.
Ett engagerat team och en arbetsplats där vi tillsammans skapar en inspirerande butiksmiljö.
En dynamisk och kundfokuserad arbetsmiljö med högt tempo.
Trygga anställningsvillkor och attraktiva personalförmåner.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning om 100% med tillträde enligt överenskommelse..
Är du redo att leda och inspirera?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Som en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst kommer det att ingå ett alkohol- och drogtest samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Detta görs för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö, i linje med våra interna rutiner.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta regionchef Jimmy Erlandsson, jimmy.erlandsson@gottebiten.se
Not. Inga ansökningar tas emot via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7273030-1854802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), https://jobba-hos-oss.gottebiten.se
Hogdal (visa karta
)
452 92 STRÖMSTAD
Gottebiten En Gros AB Jobbnummer
9755963