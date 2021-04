Butikschef Gävle City & Gävle Valbo - Gina Tricot AB - Chefsjobb i Gävle

Gina Tricot AB / Chefsjobb / Gävle2021-04-07MORE THAN A JOBAt Gina Tricot we are lucky enough to do something we are incredibly passionate about. And it shows! It is clear in our culture, in our teamwork and our products. By putting our hearts into everything we do, we have created a unique set of values that we practically live by. These values create an atmosphere where success and individual development is made possible, and where our passion for this industry gets to shine. If you want to join a dream team with crazy amounts of passion, then Gina Tricot is the perfect place.Vi söker nu två butikschefer till våra butiker i Gävle. Tjänsterna är en tillsvidaretjänst, 34h/v med start enligt ö.kVi ser naturligtvis att du har ett stort intresse för mode och trender men lika viktigt är att du brinner och förstår vikten av kundbemötande och service vilket leder till nöjda kunder och lönsamma affärer.Som vår Butikschef är det av yttersta vikt att du hanterar rollen som ledare och har god kunskap och förmåga att i samarbete med din Regionchef coacha och entusiasmera personal samt driva försäljningen framåt.Vi söker dig som har / är:Flera års erfarenhet från försäljning och service, gärna inom detaljhandeln.Visuell kunskap och erfarenhet är meritterande.Erfarenhet och intresse av försäljning och nyckeltal.Driven i rollen som ledare och har god kunskap och förmåga att coacha och entusiasmera personal samt driva försäljningen framåt.Öppen för förändringar och kan ta egna initiativ inom givna ramar. Vidare är du positiv, målinriktad samt flexibel. Du kan prioritera under korta ledtider.Uppskattar varierade arbetstider då både dag och kvällsjobb förekommer.Som butikschef i våra butiker i Gävle blir du en viktig pusselbit i ett företag som ständigt växer och utvecklas. Ta chansen att arbeta i en spännande och utvecklande miljö. Det är viktigt för oss med samhörighet, därför eftersträvas en "vi-känsla" i alla led, från huvudkontor till butik.Är du rätt person för utmaningen, mejla din CV samt kort presentation av dig själv till regionchef emma.ottosson@ginatricot.com . Sista ansökningsdag 8 maj 2021. Har du frågor kontakta Emma Ottosson 072-078 00 56 .Intervjuer kommer att se löpande och vi tillämpar provanställning enligt kollektivavtalVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-08Gina Tricot AB5677391