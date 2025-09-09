Butikschef Flying Tiger Copenhagen till vår nya butik i Mall of Scandinavia
2025-09-09
Har du erfarenhet av ledarskap och detaljhandel, och är du en stjärna på drift och planering? Tycker du att Flying Tiger Copenhagen är ett inspirerande företag? Då ska du söka rollen som Butikschef i vårt helt nya butik!
På Flying Tiger Copenhagen vill vi vara en katalysator för människors drömmar och idéer. Vi älskar att få människor att le genom att erbjuda produkter de behöver, produkter de drömmer om eller genom produkter de inte ens visste fanns.
Hos oss på Flying Tiger Copenhagen har vi starka värderingar som vägleder oss i allt vi gör - från hur vi tänker till hur vi arbetar. Vi har en öppen kultur där vi värdesätter varandra och skapar plats för olikheter, innovation och människor som är genuint intresserade av andra människor. Vi har en kreativ och informell atmosfär, där vi välkomnar mångfald och där samspel och team-spirit är nyckeln för framgång!
Vem är du?
Som butikschef på Flying Tiger Copenhagen brinner du för att skapa en rolig och positiv arbetsplats som får ditt team till att prestera med sin fulla potential! Som ledare är du närvarande och motiverande och som person brinner du så mycket för det du gör att det smittar av sig både på ditt team och på våra kunder. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo där den ena dagen aldrig är den andra lik och strävar efter att uppnå resultat, alltid med glimten i ögat!
Vi förväntar oss att du:
Har tidigare erfarenhet av detaljhandel och daglig drift
Har erfarenhet av att leda och motivera andra
Har ett extra öga för planering och strukturering
Har stark kompetens i att arbeta med nyckeltal, rapportering och budget
Har bra IT-kompetens, särskilt Excel
Är resultatinriktad, affärsdriven och serviceinriktad
Är tydlig och samarbetsorienterad i din kommunikation och ledarstil
Har grundläggande kunskaper i engelska
Hos oss kommer du bl.a. ansvara för:
Butikens övergripande resultat och nyckeltal
Att utseendet på butiken är i enlighet med våra Visual Merchandising riktlinjer
Optimalt produktutbud avseende nyheter, säsong och målgrupp
Daglig ledning av butikens personal
Bemanningsplanering, rekrytering och medarbetarutveckling
Vilka är vi?
Flying Tiger Copenhagen är ett av världens mest framgångsrika - och absolut roligaste - detaljhandelsföretag. Vi älskar mångfald och kaka, och våra dörrar är alltid öppna. Vi kan erbjuda dig ett jobb på en jordnära arbetsplats där du blir en del av ett team bestående av ambitiösa, öppna och hjälpsamma kollegor som gillar det de gör. Som butikschef hos oss får du en introduktion i vår Training Store där du får lära dig allt om Flying Tiger Copenhagens historia, värderingar och koncept samt hur du ska möta vardagens alla utmaningar och möjligheter.
Låter det som något du vill vara en del av? Då finns det inget att vänta på - vi ser fram emot att höra från dig! Tjänsten är på heltid och vi hoppas du kan börja redan i oktober.
Sista ansökningsdag 30/9.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556753-0539), https://flyingtiger.com/sv-se?country=SE Jobbnummer
9500644